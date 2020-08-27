e办公 易办公（大数据观察·新产业新业态）

数据来源：工信部、亿欧智库、艾媒咨询、阿里钉钉、腾讯云

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远程打卡、云端开会、实时共享……今年以来，不少人的办公场景从线下搬到线上，在线办公的用户数量和市场规模显著提升。在线办公的快速发展，不仅拓宽了数字化生产生活场景，助力企业降本增效，更为拉动经济开拓新增长点。

基于远程操作的便利和快速迭代等业态优势，在线办公不仅助力企业加速复工复产，也作为一种新型工作方式走进千家万户。今年《政府工作报告》提出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。当前，我国在线办公产业总体情况如何？未来发展前景怎样？

在线办公平台迎来加速成长期

“各位，以上是近几天的工作日报，请大家周知。”6月2日上午，在四川成都鑫有上房物业公司的飞书工作群，总经理王晓梅在线分享工作清单。“每天打开视频‘见个面’，在线开会高效便捷还不耽误正常业务进展。”

在线办公可以实现工作的远程协同，办公需求得以在线上满足。“飞书办公套件，具备视频会议、文档协作、日历云盘等功能，帮助企业实现线上协作。”在线办公平台飞书有关负责人介绍，目前其客户覆盖多个行业。不管是互联网企业还是传统企业，都有数字化管理的需求。

不只是飞书，各个在线办公服务企业都迎来了较多用户。企业组织在阿里钉钉上发起的在线会议数单日已突破2000万场次，腾讯会议在上线两个月内日活跃用户数超过1000万。日前，艾媒咨询发布的行业报告显示，仅今年2月，我国有超过1800万家企业采用线上远程办公模式复工，共计超过3亿人使用在线办公应用。

近年来，我国在线办公技术已趋于成熟，形成一定的产业基础。在国研新经济研究院执行院长朱克力看来，我国在线办公产业发展经历了三个关键节点：2008年，电商发展，渠道线上化，企业逐步开启在线办公；2017年，各类行业服务软件崛起，企业大量使用第三方服务，在线办公工具向专业化、垂直化方向发展；今年初，在线办公平台呈爆发增长态势，逐渐普及。

日趋旺盛的在线办公需求正在让这一新业态迎来加速成长期。工信部数据显示，据不完全统计，2019年全国新增上云企业超过38.8万家。相关报告显示，2019年我国智能移动办公市场规模达到288亿元，预计今年将达到449亿元，增长率为55.9%。在线办公市场爆发，且随着用户习惯逐渐养成，其市场潜力将进一步释放。

延展更多场景，助力中小企业降本增效

在线办公市场迅速发展，让更多人感受到数字化的价值。这类平台成为助力企业降本增效、带动经济增长的重要基础设施。

短期看，在线办公部分替代线下工作，加速复工复产。

总部位于武汉的菜小秘公司，是一家开发农贸批发行业管理软件的创业公司。“疫情防控期间，我们不但没有停止服务，还推出了新产品。”公司首席执行官吴敏将这样的工作成果归功于远程办公平台的线上音视频会议功能，不仅能实现“面对面”沟通，还能实时协作共享文档。所有的沟通协作全在线上完成，工作效率几乎没有受影响。

菜小秘只是受益于在线办公的众多企业中的一例。来自飞书的数据显示，从2月21日到3月15日，飞书“中小企业成长引擎计划”已助力近4万家企业远程协作复工。

长远看，在线办公降低运营成本，提升工作效率。

“高效低成本的‘无接触会议’，累计已与经销商召开80多场。”在浙江湖州天能集团，钉钉不仅在员工之间推广，更被运用到与经销商的合作互动中。天能集团首席信息官宋锐说，钉钉生态圈帮助企业加速数字化转型，不仅打破了部门数据孤岛，也让上下游产业链始终在线，实时协同提升效率。

“近期，在线办公的优势不断放大。”朱克力认为，对用户企业来说，由于在线办公不受地域限制，可将用人需求配置到生活成本更低的城市，较传统模式降低人力成本30%以上；随着在线平台绩效管理产品的优化，还将提升办公效率20%以上。这有利于中小企业降本增效，实现可持续发展。

事实上，从工具到平台再到生态已成为在线办公平台企业重点发力的方向。腾讯会议在提升音视频服务能力的基础上，不断向企业招聘、跨城市会议管理与教育培训等更多场景延展；百度推出“新一代人工智能办公平台”——如流，致力于为企业提供通信、协同办公和知识管理等服务，让企业内部的智力资源高效流动。

在信息安全保护、标准互通等方面有待加强

采访中，受访专家普遍认为，随着生产生活秩序的恢复，在线办公需求的增速会有所回落，但必定会比疫情前更为普及。

从使用个体来看，“人们熟悉了在线办公的模式，体验了它的优势，容易形成一定的路径依赖。”北京大学市场与网络经济研究中心研究员陈永伟进一步阐释，从服务供应方来看，平台企业已投入大量成本，优化迭代软件，大幅改善使用体验，也会提升人们对在线办公的接受度。

在钉钉负责人看来，降本增效是企业的长远目标。企业对于更大规模、跨企业、跨区域沟通效率的追求和数字化转型趋势构成了在线办公产业发展的坚实基础。前景可期，如何让在线办公这一新业态保持活力，驶入常态化发展通道？

首先，要兼顾在线办公产品的便捷与安全，加强信息安全保护。

“在线办公目前实现了人与人之间的远程协同，但在兼顾便捷性和安全性方面，还有很长一段路要走。”腾讯云办公协同产品中心负责人钱敏认为，下一步应着力解决信息安全问题，在用户教育和产品优化上下功夫，如做好权限的分级管理、用户隐私保护等。

其次，要加快实现不同公司不同产品的标准互通，同时鼓励新创企业进入市场。

“目前各大互联网企业都在持续加码在线办公市场，对客户而言，选择不同的产品服务可能存在兼容问题。”陈永伟说，不同平台的文件可能存储在不同运营商的云上，应加快统一标准，打通数据壁垒，拓展在线办公的发展空间。

朱克力认为，发挥大公司集成优势有利于让更多技术运用到这一新业态中，但与此同时，也应该鼓励更多新创立的中小企业加入到这一市场中来，共同促进在线办公行业持续繁荣。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 07 版）

(责编：牛镛)