激发创新动能 实现内涵增长

世界经济增长低迷，国际形势严峻复杂，谁能在不利条件下点燃发展的动力引擎，谁就能“风景这边独好”。这个“强力引擎”就是科技创新。在近日召开的经济社会领域专家座谈会上，习近平总书记强调“以科技创新催生新发展动能”，明确这是形成以国内大循环为主体的关键，将其作为关系我国发展全局的重大问题来探讨。这再次提醒我们，无论是闯过眼前的难关，还是谋划长远的发展，都要最大限度解放和激发科学技术作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能，以创新驱动发展，加快建设世界科技强国。

恩格斯指出，科学技术是最高意义上的革命力量。科学技术始终以一种不可逆转、不可抗拒的力量推动着人类社会持续向前。我们党十分重视科学技术的发展，不断加深对科技创新重要性和紧迫性的认识，反复强调要大力提升自主创新能力、加大力度突破关键核心技术，着力防止被人“卡脖子”的被动局面，“国家名片”级的重大科技创新成果层出不穷。此次疫情期间，从大数据防控，到科技助力复工复产，再到依托新技术的新业态新模式迅猛发展，科技创新对社会生活、经济结构的渗透以及重塑力量更加凸显。

历史经验表明，世界经济最困难的时期，往往也是技术和产业革命酝酿的关键时期；而科学发明和技术创新，又为经济发展开辟出新的领域，推动社会发生革命性的变化。产业和经济竞争的“赛场”转换已是大势所趋，唯有继续在科技创新上下好“先手棋”，迈出实实在在的步伐，才能掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。有鉴于此，当前的一项极为紧迫的任务，就是坚定不移深化科技体制改革，破除一切制约科技创新的障碍和藩篱，将科技创新链条上存在的诸多体制机制关卡层层拔除，大力提升自主创新能力，把被束缚的科技生产力彻底解放出来。

首要的就是打好关键核心技术攻坚战，充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，抓重大、抓尖端、抓基本，尽快在关键核心技术领域取得突破。要把科技创新的质量摆在更重要位置，解决好科技创新资源分散、重复、低效的问题，消除“项目多、帽子多、牌子多”等现象，既要用好“钱”更要用好“人”，尤其要调动科研人员的积极性，发挥企业在技术创新中的主体作用，提高科技产出的效率。要立足现实需要，瞄准痛点难点，朝着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的顽瘴痼疾“开刀”，不能使科技成果仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上，必须千方百计让科技力量在经济社会发展主战场上充分显现。

需要强调的是，我们深化改革、推动创新，不能自我设限。科技创新，就是要勇于“出圈”、善于“破圈”，有全局视野和开放态度。要把科技创新放到世界百年未有之大变局中去考量，放到我国发展阶段、环境、条件变化的大背景中来谋划，与推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局联系起来，与落实高质量发展要求紧密结合，充分发挥我国超大规模市场、完备产业体系等各方面优势，集聚一切有利于科技创新的国内外优质要素，统筹谋划、一体推动，点燃催生发展新动能的“强力引擎”，实现从科技强到产业强、经济强、国家强的整体性跨越。（金观平）

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