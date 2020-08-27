激发新活力 打造新优势

“总书记的重要讲话，为我们正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题指明了方向，坚定了我们全面建设社会主义现代化国家的信心和决心。”连日来，习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上的重要讲话，在广大干部群众、专家学者中引发热烈反响。大家纷纷表示，进入新发展阶段，要增强机遇意识和风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，坚持深化改革，推进高水平对外开放，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

把握大势，深刻认识新发展阶段的新机遇新挑战

习近平总书记指出，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。

广大干部群众、专家学者表示，在新发展阶段，要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

“新发展格局既是应对错综复杂国际形势的关键之举，也是建设社会主义现代化国家的重要举措。”中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕认为，推动中国经济行稳致远，既要牢牢把握扩大内需这个战略基点，提升供给体系对国内需求的适配性，畅通国内大循环，同时也要全面提高对外开放水平，增强我国国际合作和竞争新优势。

“新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。”中金公司董事总经理黄海洲说，随着我国在世界经济中的地位持续上升，我们与世界经济的联系会更加紧密，能给其他国家提供更加广阔的市场机会，构建新发展格局需要全面统筹国内国际两个大局，实现更好、更快、更可持续的发展。

“新发展格局的提出，为中西部地区产业链和供应链重塑创造了难得的发展新机遇。”广西贺州市委书记李宏庆说，贺州作为广西“东融”的前沿阵地，随着国家加快建设粤港澳大湾区、广西推进东融先行示范区建设，迈出了赶超跨越新步伐。“实践证明，地方发展主动融入区域发展，继而顺势融入国内国际双循环，是我们在危机中育新机、于变局中开新局的有效路径。”

在新发展阶段，要勇于开顶风船，善于转危为机，辩证认识和把握新发展阶段的新机遇和新挑战。

“进入新发展阶段，国内外环境发生了深刻变化，既给我们带来了新机遇，也带来了新挑战。”国家发展改革委宏观经济研究院院长王昌林说，辩证地看待这些机遇和挑战，可以看出危机并存、危中有机、危可转机，“在做好应对风险挑战周全准备的同时，把握好危与机的互变规律，善于转危为机，我们才能更好地掌握发展主动权。”

“外部环境的变化，要求我们必须提升准确识变、科学应变、主动求变的能力。”广东广州市番禺区科技工业商务和信息化局局长金丹华说，“我们一方面通过发展直播电商经济、开展本地品牌推广行动等来扩内需促消费，另一方面通过加大扶持跨境电商、优化营商环境等稳外贸、稳外资。”

增强定力，以深化改革激发新发展活力

习近平总书记指出，改革是解放和发展社会生产力的关键，是推动国家发展的根本动力。我国改革已进行40多年，取得举世公认的伟大成就。社会是不断发展的，调节社会关系和社会活动的体制机制随之不断完善，才能不断适应解放和发展社会生产力的要求。

广大干部群众、专家学者表示，必须增强定力，进一步深化改革，努力使一切有利于社会生产力发展的力量源泉充分涌流。

拿出更大的勇气、更多的举措破除深层次体制机制障碍。“我国将进入新发展阶段，改革也面临新的任务，必须下大力气深化改革。”广东省应急管理厅厅长王中丙表示，立足新发展阶段的新要求、新任务，要坚持人民至上、生命至上，发挥应急管理部门的综合优势、信息化优势和队伍优势，坚定不移深化应急管理体制改革。

“总书记的重要讲话，更加坚定了我们深化改革、守正创新、开拓创新的信心。”中国内燃机工业协会会长、广西玉柴机器集团有限公司董事长晏平说，作为制造业企业，只有及时把握市场需求，提前布局，下好创新先手棋，才能为企业发展赢得先机。

营造长期稳定可预期的制度环境。“在坚持和完善社会主义基本经济制度过程中，要处理好政府与市场之间的关系。”张宇燕说，要使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，营造长期稳定可预期的制度环境。

“鼓足改革勇气，企业更添动力。”华晨鑫源重庆汽车有限公司董事长龚大兴说，深化“放管服”改革，为企业纾困解难，助力企业实现弯道超车，上半年公司完成整车生产10万辆，产销均实现增长20%。“我们将继续坚持研发投入不设上限、人才投入不设上限，力争早日实现关键核心技术新突破，不辜负难得的历史机遇。”

建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，激发市场主体发展活力。“习近平总书记强调，要加强产权和知识产权保护，为我们知识产权工作指明了方向。”江苏省苏州市市场监督管理局（知识产权局）局长虞伟表示，知识产权作为重要的无形资产和生产要素，在现代化经济体系中要实现能交易、可流通，实现创新价值的最大化。苏州全面推进高质量发展，将通过强化知识产权保护，推动创新优势转化为产业发展优势。

坚定信心，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势

习近平总书记指出，国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。我国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。

广大干部群众、专家学者认为，总书记的重要讲话为我们深刻认识错综复杂的国际环境提供了重要遵循，坚定了推进高水平对外开放的信心。

在新发展阶段，要全面提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，形成国际合作和竞争新优势。

“这些年我们坚定不移扩大开放，持续改善营商环境，以实际行动向世人宣示‘中国开放的大门不会关闭，只会越开越大’。”黄海洲说，今后一个时期，我们将面对更多逆风逆水的外部环境，必须做好应对一系列新的风险挑战的准备，也要全面提高对外开放水平，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。

“总书记的重要讲话为对外开放指明了方向。”重庆两江新区管委会常务副主任王志杰说，作为内陆首个国家级开发开放新区，两江新区积极融入“一带一路”、长江经济带、西部大开发、成渝地区双城经济圈建设，着力打造内陆开放门户，努力实现带头开放、带动开放、高水平开放。“我们将加快汽车、电子产业迈向中高端，推动外贸提质增效，深化构建开放型经济新体制综合试点。”

“要充分发挥自贸试验区先行先试作用，打造国际合作和竞争新优势。”中国（江苏）自贸试验区连云港片区综合协调局局长尹玉林表示，要立足改革开放大局和高质量发展要求，对标高标准国际经贸规则，紧扣制度创新，支持自贸试验区在进一步自主开放、不断开放、加大开放上迈出新步伐。

进入新发展阶段，要积极参与全球经济治理体系改革，推动完善更加公平合理的国际经济治理体系。

“积极参与全球经济治理改革，体现了我国作为全球第二大经济体的国际责任与担当。”张宇燕认为，当今世界正经历百年未有之大变局，中国以自身开放来促进世界各国的相互开放、共同开放，积极参与全球治理改革和区域经贸合作，让竞争规则更加完善，让国际经济治理体系更加公平合理。

“总书记的重要讲话是当前和今后一个时期我们全面提高对外开放水平的重要指针。”广西壮族自治区商务厅厅长蒋连生说，广西持续推动国际陆海贸易新通道、中国（广西）自贸试验区等一批重大开放战略平台建设，下一步将以深入推动自贸试验区建设为重点，融合各大开放平台优势，不断推进通关便利化、跨境贸易、跨境金融、跨境劳务等先行先试，持续为构建新发展格局贡献力量。

（本报记者朱隽、郁静娴、陆娅楠、许志峰、王珂、庞革平、崔佳、王伟健、李刚）

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 02 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)