无糖饮料何以走红（新知）

【现象】近段时间，无糖饮料走俏市场。贴着无糖、低糖标签的饮料，向饮料界传统种类产品发起了挑战。某便利店数据显示，7月份饮料销售上涨25%，其中代糖水饮、高浓度果汁和中高端牛奶的增速明显。这些无糖、低糖饮料让很多人既满足了口味要求，又减少了对糖的担忧，因此在追求健康的人群中受到推崇。
【点评】
无糖成为饮料界的新风口，背后是“既要好喝过瘾、又得健康不胖”的新需求。据世界卫生组织发布的《全球糖尿病人报告》显示，全球糖尿病患者已达4亿多人，而主要原因无疑就是糖。正是看到了严峻的数字，一些国家政府加快了控糖措施的出台，一些饮料企业迅速调整了产品配方，走上了减糖的发展路线。戒糖、断糖概念让部分消费者有意识地减少糖分摄入，无糖饮料也乘着这股风潮占领了不少人的冰箱和味蕾。
对饮料行业来说，减糖带来新的发展契机。数据显示，近六成中国消费者购买过无糖饮料，其2019年销售额同比增长超10%，远高于饮料总体增长率。而在某电商平台上，今年5月份的无糖饮品销售额达5900万元，同比增幅210%。无糖饮料的市场渗透率不断提升，催生了庞大的市场规模和可观的市场前景，对市场一向保持敏感的企业，自然不会错过这个新风口。调整配方、主动适应消费者口味，饮料企业纷纷上线无糖产品。
不过，无糖并非零糖，标注“不添加蔗糖”的产品虽然不添加常见糖类，但有可能加了糖替代品或糖浆之类的浓缩糖溶液。市面上的代糖产品主要为阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、木糖醇、甜菊糖、赤藓糖醇等。这些甜味剂参与到人体代谢中产生的热量可以说微乎其微。不过也有人认为，市面上打着零糖、零热量旗号的饮料，不少有误导消费者的嫌疑，这涉及对糖的界定。
用代糖来还原饮料的口感、赢得低糖的称号，企业这招显然很成功。但需要注意的是，也不能因此就“敞开了喝”。一些无糖饮料含有咖啡因，喝多容易导致上瘾，过度饮用无糖碳酸饮料会引起胃肠胀气等不适。
从小众走向大众，无糖饮料整体上处于快速发展期，能不能赢得消费者青睐，关键要看口感、品质。市场拼杀激烈，监管也不能落后，既要对产品的添加剂、包装、宣传等环节进行监督，防止浑水摸鱼，更要引导消费者形成正确的减糖饮食习惯。
《 人民日报 》（ 2020年08月27日 05 版）
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】