稳就业 贵州纳雍多措并举见成效

贵州省毕节市纳雍县，位于乌蒙深山东南麓，平均海拔超过1500米，是全国52个未摘帽的贫困县之一，也是当地有名的劳务输出大县。据统计，全县建档立卡贫困劳动力有12.16万人，其中近11万依靠就业实现脱贫。在当地贫困家庭中，务工收入所占比重超过70%。

在脱贫攻坚冲刺阶段，如何降低疫情影响，牢牢抓住这个保民生的“牛鼻子”，稳岗就业？当地多措并举，推出了不少招数。

“有政策支持，家门口也能做生意”

晚上11点多，山风阵阵，透着些许寒意。在纳雍县城珙桐街道白水河社区，一家便民超市灯火通明。店主陈玉贵正一手拎着纸箱，一手攥着商品，小心翼翼地穿梭在窄道儿，准备往货架上摆，“趁着这会儿闲，赶紧补补货，不然人一多顾不上。”

别看他刚过而立之年，外出打工已有些年头。陈玉贵做过电工，打过零工，盘算了一下，非但没挣多少钱，老家反而状况不断。“父亲原本眼睛有毛病，后来还落下残疾，地都没法种。”陈玉贵的爱人动了几次手术，不但积蓄搭了进去，还欠了不少外债，一家子成了贫困户。

眼看打工挣不到钱，家里又缺人照顾。2017年底，陈玉贵收拾妥当，决定返回老家。真正的转折，是在搬进县城之后。根据易地扶贫搬迁政策，2018年底，陈玉贵一家搬到了20多公里外的县城，住进了珙桐街道白水河社区。

“当时他家楼下有个超市，100平方米左右，一直由小区物业打理。”社区党支部书记尚显军介绍，随着搬迁户陆续入住，社区考虑将其收回，贫困户优先经营。

陈玉贵想盘下来，“有政策支持，家门口也能做生意。”经过反复研究，社区最终同意。“按市场价的一半，一年只收1.5万元的租金，先签两年，算是政策扶持。”尚显军说，社区还帮忙联系供货商，在确保商品安全的同时，尽可能给予优惠。

“面、米、油、纸这些生活用品最紧俏。早上7点到晚上12点，人不断。”摸索了一段时间，陈玉贵逐渐有了期待，“每天流水稳定在1000多元，纯利润近200元。”前不久，陈玉贵又贷了5万块钱，准备腾出30平方米左右的地方，存点货，“既然做了，就把店经营好，把日子过好！”

如今，不少贫困户受惠于政策，在家门口开起了门面，做起了小生意。

“到产业基地，上了年纪也能有事做”

从县城出发，沿着山路兜兜转转，大约一个小时后，车子停了下来。路两旁顿时开阔起来，成片的藤蔓状绿植映入眼帘。凑上去观察，枝头挂满一串串青色颗粒，垂向一侧，同时透着股麻香味。

“这不是花椒嘛！”“小伙子，你只说对了一半，这叫藤椒。”记者话音刚落，一旁剪枝的何兴富赶忙解释。

在百兴镇泥奢期村，过去没人种藤椒，但凡有能耐的，都出去打工了，其中就包括贫困户何兴富。从3块钱一天到100多块钱一天，他干了30多年。随着年纪越来越大，靠体力赚钱逐渐力不从心。后来在微信群里看到，村里大片大片地种起了藤椒，比打工还有赚头，何兴富有些动心。2019年3月，回村没多久，何兴富就把家里的4亩地种上了藤椒，“基地供苗，政府一株补贴6元，自己掏4元。”

“2018年，通过流转土地，试种100亩，随后扩到2200亩，建成专门的藤椒基地。”贵州亿藤农业科技有限公司负责人蒋弟博介绍，基地跟老百姓签合同，让他们自己种，按市场价保底收购，“以目前一斤6元算，一亩地至少能挣2000元。等一年之后进入盛产期，收入还会翻番。”

为管护基地，蒋弟博优先招贫困户务工，高龄劳动力占了大多数。“到产业基地，上了年纪也能有事做，像除草、施肥、剪枝啥的，不难学。”何兴富估算过，一天挣100块，一年能有1万多的收入，“还能顺道学技术，这样一来，打理自家的藤椒不是问题。”

眼下到了采摘季，基地每天都有七八十人。“泥奢期村有87户贫困户，其中42户参与了藤椒种植，稳住了就业，保障了收入。”蒋弟博介绍。

“政府对接，外出打工不用犯愁”

下午5点多，刚睡醒的卢凤德接到一通电话。原来，由于刚换新单位，家人很惦记。别看只有26岁，他已打了5年工，此前一直顺风顺水，没想到，今年遇到了麻烦。“过完春节，刚要动身就碰上了疫情，整整闲了两个月。”等到情况稍微好转，卢凤德赶紧联系以前的厂子，结果迟迟没消息，只能先在老家勺窝镇做点零工。

村民待不住，干部更坐不住。“我们逐家逐户调查走访，对有意外出务工的建立台账，跟踪管理。”勺窝镇党委书记刘鑫介绍，外出务工事关脱贫攻坚，绝不能出岔子。

今年5月，卢凤德决定搭着政府的包车，统一到广州务工。“一到就有人接站。自己在一家电子厂上班，管吃管住，一个月保底也有3000元。政府对接，外出打工不用犯愁。”有了这份稳定的工作，卢凤德的父母也少了件烦心事。老两口在家，不仅把旧房子重新翻修，还贷了5万块的特惠贷，搞上养殖，打算彻底摘掉贫困的帽子。

为了降低疫情影响，全力做好稳岗就业，纳雍县积极利用东西部扶贫协作，主动对接沿海发达地区，签订稳岗就业协议，确保实现“一人就业脱贫一户，万人就业脱贫一方”的效果。

在做好对接、外送就业的同时，纳雍县也在内部挖潜，就地安置。“仅今年5月份，纳雍县新增就业岗位11544个，其中劳动力转移就业岗位9544个，公益性岗位2000个。”县人社局局长胡迅介绍，为精准掌握贫困劳动力就业情况，从村到镇，逐级摸排、核查，确保实现“一户一人以上就业”的目标。

截至目前，纳雍县未脱贫的贫困劳动力还剩7957人，其中已有7303人实现就业，就业率达91.78%。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 10 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)