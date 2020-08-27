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中国电影保持长期向好态势（时代气象·文艺表现（9））

明振江

2020年08月27日08:11  来源：人民网－人民日报
 

图为电影《一点就到家》。

图为电影《夺冠》。
　　数据来源：灯塔专业版，数据截至2020年8月19日16时。

7月16日，国家电影局下发通知，在疫情防控常态化条件下，自7月20日起有序推进电影院恢复营业开放。一个多月的时间里，全国电影界攻坚克难，制片企业迅速组织复工复产率达80%以上，开放营业影院达9200多家，彰显出强大的韧劲和蓬勃的生命力，再次证明了我国电影发展长期向好的条件和环境没有改变，中国电影正处在黄金发展期，投资没有离场，人才没有离场，观众更没有离场。

　　市场回暖超出预期

　　重在激发观影热情

自城市影院陆续复工后，虽然有诸多防控措施限制，如每场上座率不超过30%，后提升到不超过50%，但广大观众的观影热潮，仍远远超过业界预期。重新开放影院的前两周，只是尝试性地投放中小成本新片和口碑好的复映片，观众上座率节节高升，首周票房破亿元，第二周接近2亿元。随着近期国产大片的强势推出，第五周全国票房一跃攀升至9.6亿元左右，吸引约2700万人次走进影院。电影独具魅力的娱乐性和社交影响力凸显。如刚刚过去的七夕当日，有表现爱情、家庭、喜剧样式的《我在时间尽头等你》等5部新片上映，使得单日票房一举突破5.2亿元，创下影院复工以来的票房新高。

电影市场的迅速回暖，充分证明中国电影长期向好的基本面和内在趋势没有改变，电影产业迅速恢复活力具有坚实的基础，这个坚实的基础，来自广大观众对国产电影的热忱支持和由衷热爱。广大电影人要坚持以人民为中心的创作导向，进一步坚定信心、振奋精神，在继续积极做好疫情防控工作的前提下，加大国产新片的投放力度，提高有效供给。新片、大片、好片是市场“刚需”，只有源源不断给市场提供优质产品，才能进一步保持和激发观众的观影热情和市场活力。

　　新作纷呈值得期待

　　关键是讲好中国故事

随着电影市场的恢复，整个行业的信心进一步提振增强，不断有国产新片确定上映档期。全面建成小康社会主题的电影《我和我的家乡》《一点就到家》，表现中国女排拼搏精神的影片《夺冠》、奇幻动画片《姜子牙》已定档国庆公映。原计划春节上映的几部影片，如灾难救援大片《紧急救援》、动作喜剧片《急先锋》、悬疑侦探片《唐人街探案3》等都蓄势待发。

一批题材内容广泛、风格类型各异的新作值得期待，如张艺谋执导的《悬崖之上》、刘伟强执导的《中国医生》、陈力执导的《守岛人》、苗月执导的《秀美人生》、宁敬武执导的《千顷澄碧的时代》、张立嘉执导的《猎狐行动》、乌尔善执导的《封神三部曲》，等等。特别值得一提的是，今年10月25日是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念日，一批反映抗美援朝战争志愿军英雄故事的新片《金刚川》《英雄连》《保家卫国——抗美援朝纪实》《最可爱的人》等正在紧张拍摄制作中，管虎、郭帆、路阳、吴京、张译等主创倾情参与创作，昼夜不停地加班加点拍摄。其他如大型动画片《哪吒重生》《熊出没·狂野大陆》、纪录片《深海》等，也都呼之欲出。这些值得期待的新片正整装待发，我们期待中国电影展现万马奔腾的新气象。

电影是“内容为王”的精神文化产品，而内容的关键是讲好中国故事。以创作生产为中心，多出精品力作，是牵引整个电影行业发展的“牛鼻子”、拉动市场票房增长的“火车头”，是全产业链持续健康发展的“动力源”，也是电影从业人员的“硬道理”和“基本功”。用电影特有的声画结合、时空结合、光影造型、形象塑造的艺术技术手段，满怀激情地讲好中国共产党治国理政的故事，讲好中国人民奋斗圆梦的故事，讲好中国人民与世界各国人民共建人类命运共同体、合作共赢、和平发展的故事，豪情澎湃地唱响讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的时代主旋律，中国电影将迎来春色满园。

　　产业升级势在必行

　　在高质量发展道路上迈进

中国电影人在危机中育新机、于变局中开新局，积极应对这场大考，努力交出一份合格的答卷。

电影产业是国家文化软实力的重要标志，是文化艺术和现代科技紧密融合的工业化制造行业，又是商业化运作模式的产业，门类繁多、业务复杂，要用全面深化改革的新理念，重塑产业链，进一步探求互联网、大数据、融媒体、多屏幕条件下如何创造性转化和创新性发展。要丰富电影产品的内容形式和线上线下相结合的多样化传播手段，进一步深化供给侧结构性改革，着力强弱项、补短板、提品质、增效益。我们要树立忧患意识，坚定文化自信，深化改革创新，破解发展难题，坚定不移走高质量发展之路。

人民需要好电影，时代呼唤新作品。热切期待只争朝夕、时不我待的中国电影人，以攻坚克难、勇于担当的坚定决心和斗志，以勇于创新、追求卓越的智慧和品格，不断创作推出具有时代精神和民族精神、具有中国风格和中国气派、深受人民群众喜爱的优秀电影精品力作，创造中国电影新的辉煌。

（作者为中国电影制片人协会理事长）

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 20 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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