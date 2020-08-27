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重庆餐饮企业积极谋转型 餐饮零售化成新选择

本报记者  刘新吾

2020年08月27日08:11  来源：人民网－人民日报
 

下班回家，做饭太麻烦，又不想点外卖，怎么办？超市买饭菜，也许可以成为你的新选择。

重庆石马河街道一家超市的入口处相当热闹，营业员在叫卖饭菜，“现炸现卖的炸鸡腿！过来瞧一瞧。”人群后面，红烧鱼、小炒肉、海带头……各类菜肴的香味扑鼻而来。原来，这里是餐饮企业阿兴记集团的柜台。

疫情防控中，阿兴记集团探索餐饮零售化，将菜品在中央厨房加工成标准化商品，销售至超市和电商平台。消费者在家里简单烹饪几分钟，就能轻松吃到一顿美味佳肴。“方便又好吃，在家里就能吃出大饭店的感觉！”市民周红高兴地说。

勇于探索，源于早期积淀。“阿兴记早已打造了中央厨房，能把所有特色菜品做成标准化商品，实现批量生产。”集团董事长刘英介绍，今年公司加速开发菜品，成功将辣子鸡、酸菜鱼和鱼香肉丝等特色菜品开发成方便菜，既有成品，也有半成品，消费者不用洗菜、切菜，只需简单炒一炒、煮一煮，几分钟就能做好一道菜。

餐饮零售化有何优势？刘英表示，与堂食和外卖相比，餐饮零售化辐射范围广，餐饮企业不需到处开店，可以用低成本开拓全国市场。

阿兴记的探索得到了消费者的认可。方便菜5月9日第一天上市，就通过直播带货卖了2000多份，上市以来，平均每天能卖到1000份以上，销售势头良好。其中，一些消费者多次购买，很快成为老顾客。

不只是阿兴记，今年由于疫情影响，餐饮业受到较大冲击，重庆很多餐饮企业都在探索转型发展之路，寻找机会。

比如，疫情防控常态化形势下，人们更加习惯分餐。五斗米公司借此开始推广一人一锅的小火锅，更加卫生安全。堃记公司调整菜品结构、制定服务标准，大力发展外卖业务，满足消费者需求……

餐饮企业的转型，源于企业自身努力，也得益于重庆市商务委的积极引导。“消费者在哪里，餐饮企业就要跟到哪里。”重庆市商务委服务业发展处副处长郑海涛表示，疫情防控期间，堂食受到影响，但消费者的需求并没有消失，而是形式有所变化。商务委积极引导餐饮企业加快转型升级，创新服务模式，打造“中央厨房+线上订单+线下配送”经营模式，发展数字餐饮、社区餐饮、健康餐饮和绿色餐饮。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 13 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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