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真金白银减负 激发企业活力

万亿减税降费红利在各领域加速释放

2020年08月27日08:18  来源：经济参考报
 

　　今年以来，我国出台一揽子减税降费政策为企业纾困、助力企业发展，仅上半年新增减税降费就已经超过1.5万亿元。记者近日采访了解到，从“小店”到“大厂”，从制造业到服务业，从内贸企业到出口企业，减税降费红利正在各行各业加速释放。

　　“小店经济”是城市总体经济的“毛细血管”，个体工商户作为数量最多的市场主体，也是群众生活最直接的服务者。个体工商户规模普遍较小、抗风险能力较弱，在疫情发生后，国家连续出台了“减、免、缓”等一系列税收优惠政策，以最大力度支持个体工商户爬坡过坎、逆势起航。

　　“平均每个季度个税应缴纳4万多元，三个季度就是十几万元，能缓缴意味着我们有更多资金可以周转了，这可是实实在在的助力啊！”韩豫军是河南灵宝市韩四娃鸡汁米线店的老板，个税缓缴给了他恢复经营的信心。

　　数据显示，支持个体工商户复工复业的增值税优惠政策力度大且受惠面广，全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%（其中湖北省免征）。

　　出口企业也享受到真金白银的减负。自3月20日起，我国将部分产品出口退税率由6%提高至13%，主打产品出口的青岛美高集团今年预计增加免抵退税额630万元左右。“这7%的退税率差使企业能够投入更多的资金进行业务拓展，让我们有‘底气’更好地发展。”公司总经理李斌杰说。

　　减税降费政策有序有力落地，不仅纾解了企业经营困难，而且增强了企业发展信心，尤其体现在激发了市场主体活力、增强了企业发展后劲上。

　　在江苏邳州，大元电机有限公司2020年上半年实现销售收入2008万元，该公司抓住减税降费契机，新上线价值700余万元的铸造生产线，赢得了有关铸铁接线盒、铸造机壳等大批量订单。“仅今年上半年社保费的减免给我们直接带来了近50万元的现金流。小微企业标准的提高，让我们有了更充裕的资金进行科技创新，今年我们又新立项了6个研发项目。” 公司负责人王支业说。

　　数据显示，今年上半年，10万户重点税源企业的每百元营业收入税费负担同比又下降了0.65元。此外，二季度全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和服务同比增长22.3%，在疫情影响下持续加大科技投入，不仅推动销售收入同比增长4.8%，高于全国平均水平8.9个百分点，更为中国经济高质量发展增添了强大后劲。

　　国家税务总局相关负责人表示，将以更扎实举措、下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策，让减税降费的“真金白银”切实惠企利民，更好服务“六稳”“六保”大局。

　　“各项优惠政策的落实切实减轻了个体工商户等市场主体负担。”北京国家会计学院教授李旭红表示，在当前加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，税收对于激发市场活力发挥着积极作用。此外，税收大数据等手段能及时跟踪其经营生产状况，及时化解现实困难，帮助各类主体了解政策、享受优惠，从而进一步畅通良性循环。（记者 孙韶华 北京报道）

(责编：车柯蒙、杨曦)
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