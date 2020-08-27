人民网>>财经

大数据告诉你怎么点菜不浪费

2020年08月27日08:22  来源：中国青年报
 

　　“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，虽然这句诗对大多数国人来说都耳熟能详，但餐饮业浪费却依然存在，甚至触目惊心。浪费，有食客消费者造成的，也有餐饮企业在采买、保存过程中由于不当行为造成的损耗。

　　近期，中青报·中青网记者走访多家餐饮企业了解到，浪费问题已经得到餐饮企业的重视，不少企业正在研究如何减少食材损耗，部分企业已出台相关措施减少浪费。全国工商联餐饮业委员会向所有委员单位发出“坚决制止餐饮浪费”倡议书，号召餐饮企业将制止浪费纳入生产、加工、服务的全过程。

　　相当一部分餐饮企业向消费者发出倡议，号召大家点餐时“量力而行”。

　　吃正餐时人均该点几道菜？根据奥琦玮信息科技(北京)有限公司大数据产品总监金春君对西贝、云海肴、旺顺阁鱼头泡饼等5家中餐馆的数据分析显示，在不包括饮料、主食的情况下，人均点菜2.5-2.8道，“这其中包括甜品、点心等”。

　　金春君观察到，普通中餐馆浪费的现象少于酒店类餐饮企业，这主要与消费场景、消费习惯有关。

　　北京西贝餐饮管理有限公司副总裁楚学友分析，西贝的门店大部分开在商场里，餐厅多为2-4人桌，消费者主要是商场周边社区的居民，以及写字楼的上班族，多为熟客，了解餐馆的菜量，会根据实际需求点菜。“在以家庭为单位的就餐场景下，消费者不会点太多菜品。三五个年轻人吃饭时，一些没有成家、单身的年轻人，也会把品相比较好的菜打包。”

　　曾经有家餐饮企业连续亏损，金春君团队调研发现，一方面，消费者反应餐厅价格偏高，另一方面餐厅的菜量很大，消费者经常吃不完。“我们做了核算，比如100克的菜，实际操作中给顾客的是120克，从企业的角度，成本增加了；从顾客的角度，吃不完只剩一点也不愿意打包。”

　　金春君还分析，该企业4年前每桌平均就餐人数是3.5位，3年前变成3.1位，而在2109年，每桌平均就餐人数只有2.7位。“这说明，单人经济、小桌经济越来越明显。餐厅的菜量应根据不同消费者群体进行调整。菜量如果还停留在以前的标准，浪费就会很大。”金春君认为，把菜量减下来的同时，也把价格减下来，这对企业和顾客，都是双赢。

　　不少商家已经意识到这样的变化。木屋烧烤的菜品多为按份点单，有些烤串一份有10串、20串，曾有顾客反应数量过多。从去年开始，木屋烧烤对菜单进行了调整，将10串起点的菜品改成了5串。

　　北京将太无二餐饮有限责任公司公共事务部总监姜凡介绍，该店有不少按人数点单的菜品，比如蛋黄酱焗牡蛎、盐烤大虾等都是一份1只或两只，还有单人套餐可以选择。

　　楚学友认为，减少食物浪费不仅要从消费端控制，也要从生产端、原料端进行把控。“对于餐饮企业来说，在原料的生产流通环节减少浪费更为重要。在备料时就应做好预测，科学备菜，减少损耗。”

　　楚学友以大拌菜为例介绍，“每天晚上10点之后，店长、服务部经理、厨师长会根据这道菜上周同天、上月同天、前三个月同天的销量来确定次日的销售量。次日晚7点半左右，厨师长会再确认一下菜的剩余数量，如果还有两三份没卖完，就会与服务部经理沟通，主推这道菜。如果当天有未销售完的菜品，则会作为员工餐。”

　　在原料加工方面，如何控制好食材损耗，也是值得餐饮企业思考的问题。楚学友介绍，为了减少食材损耗，要与上游的原料生产端进行沟通，提出要求，通过生产方的标准化处理，保证原料的物尽其用，“比如我们需要牛大骨，那么剩余的牛排可提供给西餐店，牛肋肉可以提供给其他餐饮企业，剩余的边角料可以打成肉卷，成为火锅食材。如果我们自己买一头牛的话，很多部位都用不到，就会造成浪费。”

　　中青报·中青网记者 张敏 来源：中国青年报

(责编：车柯蒙、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved