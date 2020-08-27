国家粮食和物资储备局：大力推动科技和人才兴粮兴储

人民网北京8月27日电（记者庄红韬）8月25日，2020年全国科技和人才兴粮兴储工作经验交流会在江西南昌召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实创新驱动发展战略，认清形势、交流经验，守正创新、久久为功，推动科技和人才兴粮兴储再上新水平。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋出席会议并讲话。国家粮食和物资储备局副局长卢景波主持会议，副局长贾骞通报有关情况，局总工程师翟江临出席会议。

张务锋指出，未来五年正值粮食和物资储备“深化改革、转型发展”的关键时期，发挥好科技和人才的支撑作用至关重要。全系统要认真学习领会习近平总书记关于创新发展的重要论述，提高站位，着眼长远，深化对第一动力、第一资源的认识，深化对科技和人才工作规律的认识，深化对挑战压力与发展机遇的认识，在战略全局中把握科技和人才兴粮兴储工作，坚定信心，攻坚克难，不断开创科技和人才兴粮兴储的新局面。

张务锋要求，在坚持近年来行之有效做法的同时，要善于识变求变应变，立足新形势新要求，把握关键，牢牢抓好科技和人才兴粮兴储的“牛鼻子”，完善举措、优化路径，务求抓住重点、抓出亮点。要全面统筹兴粮兴储，一体推进科技和人才工作；深化“产学研”协同，培育适应粮食和物资储备高质量发展需要的创新体系；贯通“选育管用”环节，建设规模宏大结构合理的粮食和物资储备人才队伍。

张务锋强调，唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。要大力发扬改革创新精神，突出规划引领，强化项目支撑，搭建创新平台，完善课题立项、科研评价、成果转化、科研管理、人才激励五个机制，加强指导协调，为科技和人才兴粮兴储提供强大支撑。要大力宣传科技和人才兴粮兴储的重要举措，突出典型引领、挖掘创新故事，加强学风和作风建设，广泛开展岗位练兵、技能比武，让崇尚创新、尊重人才在全系统蔚然成风。要坚持问题导向、目标导向、结果导向，高标准、严要求，谋实招、求实效，推动科技和人才兴粮兴储取得丰硕成果。

国家粮食和物资储备局科学研究院，江西省、山东省粮食和物资储备局，国家粮食和物资储备局四川局、广东局，浙江省粮食局直属粮油储备库、河南工业大学和江西工业贸易职业技术学院分别作了典型发言。

国家粮食和物资储备局有关司局单位主要负责同志；各垂直管理局主要负责同志及助手；各省（区、市）粮食和物资储备局（粮食局）主要负责同志及助手；有关央企、院校、科研院所及地方企业代表参加会议。

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