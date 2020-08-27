【行走自贸区】三亚崖州湾科技城：企业人才纷至沓来

26日下午，“行走自贸区”网络主题活动采访团走进三亚崖州湾科技城。新华网 韩昊辰 摄

8月26日下午，“行走自贸区”网络主题活动采访团走进三亚崖州湾科技城，参观崖州湾科技城规划展示中心和上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院，了解崖州湾科技城总体规划情况，感受自贸港建设下海南重点园区的速度和温度。

三亚崖州湾科技城是海南自由贸易港11个重点园区之一。2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，方案指出，依托三亚深海科技城，布局建设重大科技基础设施和平台，培育深海深空产业。发挥国家南繁科研育种基地优势，建设全球热带农业中心和全球动植物种质资源引进中转基地。三亚崖州湾科技城围绕《海南自由贸易港总体方案》要求，重点打造“一港三城一基地”，即南繁科技城、深海科技城、科教城、南山港和全球动植物种质资源引进中转基地。

早在2019年初，众多国内知名海洋专业领先高校积极响应国家号召，分别与海南省和三亚市签署战略合作协议，依托船舶与海洋工程等优势学科，合作共建科教城深海科技创新公共平台。上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院作为其中一所合作共建学校，已经正式入驻园区开展工作，并完成了2020年专项招生计划。

截至目前，三亚崖州湾科技城已完成市级或园区协议签订130家，完成招商企业注册300家。据不完全统计，科技城注册登记的企事业单位已引进各类人才2624人，其中“4·13”以来新增人才1166人，占比44.44%。

据崖州湾科技城管理局党群处处长吕超介绍，为让科技城更有温度，三亚崖州湾科技城以重点基础设施为支点，以产业发展为重点，加快涵盖教育、医疗、住房、交通、商业等方面配套设施项目和产业项目建设，全面提升园区服务能力和承载能力，让园区企业和人才免去后顾之忧。（韩昊辰）

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