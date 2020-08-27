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碧桂园上半年营业收入1849.6亿 净利润率11.9%

2020年08月27日15:04  来源：人民网-财经频道
 

 8月25日，碧桂园控股有限公司（02007.HK）（下称碧桂园）披露2020年中期业绩报告。数据显示，碧桂园于上半年合计实现总营业收入约为1849.6亿元（人民币，下同）；毛利润448.9亿元；净利润约为219.3亿元；股东应占核心净利润约为146.1亿元。碧桂园上半年盈利能力持续稳健，中报显示，碧桂园当期净利润率为11.9%，较上年同期的11.4%有所提升。

今年前6个月，碧桂园实现股东应占合约销售额2669.5亿元，销售回款2509.3亿元，权益回款率高达94%，处于房地产行业较高水平。

半年权益销售额2669.5亿元 受疫情冲击，上半年全国商品房销售金额普遍下滑，但碧桂园仍实现了2669.5亿元的权益合同销售额。数据显示，除一二月受到疫情影响而出现单月同比下跌之外，自3月起公司权益销售金额已连续5个月实现同比增长，其中7月份权益销售额542.8亿元，同比增长27.52%，达到今年以来最高同比涨幅。

（企业公告 来源：企业供图）

此外，截至2020年6月30日，碧桂园拥有不含增值税的已售未结转收入达7808亿元，这将在很大程度上锁定了公司今年，乃至未来两三年内业绩提升空间。

在财务状况上，碧桂园的多项核心财务指标显示，公司在2020年上半年发展稳健。

融资能力对房企的发展至关重要。在房地产金融政策从严背景下，碧桂园的融资渠道畅通多样，融资成本进一步降低。

上半年期末碧桂园的融资成本仅为5.85%，截至7月28日，碧桂园今年总共发行5笔共计25.44亿美元海外债券，票面利率位于4.2%-5.625%区间。低融资成本和宽融资渠道有利于保证公司资金持续供给，同时也优化了财务杠杆。

以科技驱动构造生态产业链除了专注房地产开发与销售业务之外，碧桂园还持续围绕地产主业挖掘产业链上下新动能。

据悉，碧桂园积极探索全产业链，整合从规划设计、材料供应、建造，到园林、装修、营销、物业、酒店、学校、商业、医疗等各个环节，以期打造“一条龙”的商业模式。同时，碧桂园加大科技投资，已深入布局了机器人、现代农业、物联网等万亿级市场，以科技驱动构造生态产业链。

2018年，碧桂园博智林机器人公司成立，该公司重点聚焦建筑机器人、BIM、新型装配式及相关核心技术，招募了3600多名国内外研发人才，进行建筑机器人及相关智能施工设备、装配式等的研发、生产与应用。截止到8月14日，累计递交专利申请2314项，获授权567项，在关键领域拥有一批自主核心技术。

碧桂园现有在研建筑机器人50款，其安全性和工作效率相比人工操作大大提升。今年以来，地面整平、楼层清洁、通用物流、室内喷涂、钢筋自动加工机器人已分别在顺德和阳江等地的项目上使用，施工质量得到认可。

除了在建筑领域将机器人投放使用，碧桂园的机器人项目还被应用于餐饮行业。2019年，碧桂园成立全资子公司千玺机器人集团，截至2020年6月底，该集团已申请各类专利611项，目前已获授权的有205项。汉堡机器人、云轨系统、一体化全自动蒸箱、火锅智能配餐机器人及自动物流系统等61款样机正在研制，其中迷你雪糕机、集装箱煲仔饭机器人更是成为国内首批同时获得CR认证、CE欧盟认证的餐饮类机器人。

此外，碧桂园还将科技与现代农业结合，已拓展海外大农业、研发服务、智慧种业、现代农业产业园等板块。目前，碧桂园已布局农业全产业链，覆盖了研发、生产与市场等各个现代农业环节，为社会提供丰富、安全、好吃、实惠的产品。

碧桂园总裁莫斌表示，碧桂园布局建筑机器人和其他新业务，目的是想通过机器人化推动生产力的提升，让公司的主业和新业务并驾齐驱，借助科技的力量提升企业竞争力。“我们相信科技力量一定能够让碧桂园持续、稳定、健康地发展。”（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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