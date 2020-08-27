先进信息技术赋能 打造融合高效的智慧交通基础设施

人民网北京8月27日电 （记者乔雪峰） 今年以来，党中央、国务院密集部署新型基础设施建设。《2020年政府工作报告》将“两新一重”作为今年重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。

近日，为了加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设，交通运输部印发了《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，《指导意见》明确到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效，并提出了14项主要任务。

那么，如何落实和推进交通运输领域新型基础设施建设？交通运输部新闻发言人孙文剑对此一一作出解读。

孙文剑表示，新基建指导意见总体上有三个方面考量：

一是打造融合高效的智慧交通基础设施。以交通运输行业为主实施，以智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智能邮政、智慧枢纽以及新材料新能源应用为载体，体现先进信息技术对行业的全方位赋能。

二是助力信息基础设施建设。主要是配合相关部门推进先进技术的行业应用，要研究利用北斗的技术在高速公路实现自由流收费等等，还包括网络安全、数据中心、人工智能等。

三是完善行业创新基础设施。主要是科技研发支撑能力建设，如重点实验室、基础设施长期性能监测网等。

《指导意见》提出，要助力信息基础设施建设，主要是配合相关部门推进先进技术的行业应用，包括5G、北斗系统和遥感卫星、网络安全、数据中心、人工智能(如自动驾驶等)等。

“交通行业在未来人工智能场景里有一个最重要的优势，就是交通场景。”孙文剑表示，行业数据中心的建立是以数据的资源赋能交通运输部各部门的发展，推动跨部门、跨层级的综合交通运输，形成成规模、成体系的行业大数据集。

孙文剑还表示，自动驾驶是两方面的问题，除了要有聪明的车还应该要有智慧的路，自动驾驶车的研制需要智慧公路相关配套的支持。“如果我们道路的基础设施，不能在人工智能和大数据方面实现数据化、网联化、人工智能化，我们的自动驾驶就很难上路。”

意见还提到在运输方面实行“一码通行”，对此，孙文剑表示，一码通行就是有了一个码之后，你无论是买票，无论是安检，无论是停车，都可以一码通行。这样使得百姓的通行体验感会更好。

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