工业互联网发展步入快车道 全力打造经济转型新动能

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面连接，支撑服务制造业数字化、网络化、智能化转型，不断催生新模式、新业态、新产业，重塑工业生产制造和服务体系，是一二三产业、大中小企业融通发展的关键支撑，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键依托，是推动经济高质量发展的重要引擎，是支撑制造强国和网络强国建设的“新基建”。

中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，强调加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

为深入贯彻落实国家推动工业互联网发展的重要指示，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，9月10日-11日，2020工业互联网创新发展大会将在重庆市北碚区召开。大会以“培育新动能，驱动新发展”为主题，旨在推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，培植壮大区域经济发展新动能，支撑重庆实现高质量发展。

国家政策助推、地方实施跟进，工业互联网发展成果显著

自国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工业和信息化部会同相关部门深入实施工业互联网创新发展战略，取得了积极进展。近日《工业互联网专项工作组2020年工作计划》印发，从提升基础设施能力、构建标识解析体系、建设工业互联网平台、突破核心技术标准、培育新模式新业态、促进产业生态融通发展、增强安全保障水平、推进开放合作、加强统筹推进、推动政策落地等方面，明确了十三五收官之年，推动工业互联网加快发展的重点任务。

2020工业互联网创新发展大会在当前数字革命的重要窗口期召开恰逢其时，通过集思广益、凝聚共识、汇聚力量，加快工业互联网平台发展，加速产业集聚融合，探索新时期的发展模式，对于推动大数据智能化为引领的科技创新，推进数字产业化、产业数字化，促进制造业高质量发展，助力建设现代化经济体系具有重要意义。

近年来，在国家和地方政策的大力助推下，各行业、产业、企业纷纷“接轨”大趋势，抢抓机遇展开战略布局、技术攻坚、生态融合等，为数字化经济转型不断注入新动能。我国工业互联网发展已获得丰硕成果，并展现出良好的持续发展态势。目前，工业互联网新型基础设施建设正在体系化推进，工业互联网网络覆盖范围规模也在逐步扩张。基础电信企业积极构建面向工业企业的低时延、高可靠、广覆盖的高质量外网，已延伸至全国300多个地市。加之针对“5G+工业互联网”的技术研究与场景应用的探索都取得了有效进展，国家工业互联网大数据中心启动建设，工业互联网平台连接能力得到持续提升。

工业互联网与实体经济的融合持续深化，网络贯通、智能协同，企业的数字化转型进程也实现了创新驱动、有效提速，催生出新的经济增长点。27个省区市都相应发布地方工业互联网发展政策文件，其中北京、长三角、粤港澳大湾区都已成为了全国工业互联网发展高地，东北和中西部地区也积极结合本地优势产业，探索出了各具特色的创新发展路径。

工业互联网作为平台助力跨行业、跨领域全面贯通，工业互联网产业新生态也快速发展壮大，同时，在实践与发展中，工业互联网安全保障能力也实现了显著提升。在企业主体、政府监管的安全管理体系当中，国家、省、企业三级联动的监测体系已经形成，目前已服务9万多家企业、135个工业互联网平台，成功协同处置了多起安全事件。

技术与产业融合深化，工业互联网打造赋能数字及实体经济新动能

当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深入融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。

同时，工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施日益成为我国新型基础设施的重要组成部分，它们不仅代表着高科技领域的技术发展风向，也具有新兴产业的性质特征，其背后蕴藏巨大的投资需求，在其大力支持行业、产业飞速发展的同时，也将有力撬动庞大的大消费市场，其中的乘数效应及边际效应不容小觑。

目前，我国主要工业互联网平台的平均设备连接数正在迈向百万级，正朝向连接设备达千万台的国际领先水平迅速发展。这当中，离不开新兴科技的应用、技术的攻坚。通过创新和研究，提升产能效率、降低设备维护成本、提高产品质量，许多企业将从中大大受益，进而促进实体经济振兴，推动国内市场变大变强。

工业互联网外网连接企业工厂、分支机构、上下游协作单位、工业云平台、智能产品与用户等主体，内网深入制造车间、产线、设备。随着技术与产业深度融合发展，企业数字化、网络化、智能化转型步伐加快，5G、边缘计算、时间敏感网络、软件定义网络、IPv6等新型技术载体将逐渐具备满足生产控制高要求的能力，形成智能产业化、产业智能化。同时，工业和信息化部提出“十百千”计划，也进一步快速推动了企业工业互联网内网建设。

工业互联网创新发展大会召开在即，产学研用结合探讨加快发展新路径

9月10-11日，2020工业互联网创新发展大会将在“山城”重庆召开。重庆，作为国家数字经济创新发展试验区、成渝地区工业互联网一体化发展示范区、国家级工业互联网创新中心所在地，不断践行着理念创新、技术创新、机制创新，在新产业、新业态、新模式的开发实践中走在前列。

本届大会由智博会成委办指导，由重庆市经济和信息化委员会、北碚区人民政府、中国工业互联网研究院、重庆邮电大学工业互联网研究院主办，中国工业互联网研究院重庆分院、北京工联科技有限公司、西南大学承办，期间，将开展实地调研、专家座谈、开幕式、主论坛及题为“5G+工业互联网”、“工业大数据”、“工业互联网安全”、“工业互联网垂直行业”的四场专题会议。同时，中国工业互联网研究院重庆分院分中心将正式启动运营，赋能重庆市工业互联网产业创新生态园建设，实现多区域合作，在支撑工业互联网产业发展和服务工业经济运行监测方面将发挥更大作用。

届时，通过与会政府领导、专家学者、企业代表的思想碰撞，大会还将搭建起聚焦工业互联网技术趋势探讨和应用展示的长期长效交流平台，为今后更深层次集合工业生态与产业链优势资源，加强工业互联网领域内的交流与合作创造出良好的对话机制，进而为开辟工业互联网创新发展新路径，为数字经济、实体经济打造新动能提供助力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)