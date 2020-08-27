七夕大数据：领证成时髦 去民政局订单翻倍

昨日是中国的传统节日“七夕”，又被称为中国的“情人节”。相比去逛街、看电影、吃饭，打车去结婚成为了秀恩爱的最高段位。美团打车数据显示，各大城市民政局婚姻登记处爆棚，当天打车去民政局领证的订单量较前一天增加114.63%。

七夕去民政局领证人数 南京居首

老一辈人结婚“看黄历，择良日”，现在年轻人领证“重仪式感，紧跟潮流”，这些现象在经济较为发达的地区尤为明显。美团打车数据显示，七夕当天打车去民政局领证人数最多人数为南京，其次依次为上海、成都、郑州、天津、太原、杭州、广州、青岛、苏州。值得一提的是，这些城市一半以上都曾入选过中国最具幸福感城市。

结婚进入“新世代” 90后成主力军

2020年到了，本世纪的“10年代”就此结束，第一批90后正式步入而立之年。数据显示，七夕当天选择结婚的70、80、90比例为1：9：14。90后成为结婚主力军。作为伴随互联网成长起来的一代，曾经“非主流”是他们的标签，如今已经长大，逐渐成为家庭的顶梁柱、社会的中坚力量。

北京通州、上海浦东等成领证人最多处

疫情形势逐渐稳定，很多人按耐了很久，终于来领证了。在同一座城市，不同区的市民对领证表现出不同的热忱。数据显示，七夕当天，北京领证最多的人是通州区民政局婚姻登记处，上海市是浦东新区，广州市海珠区，杭州市师西湖区。

连夜排队领证 早上8-9点成高峰期

七夕当日，打车订单量最多集中在8-9点。很多情侣还在计划七夕下班要怎么庆祝时，另外一群人已经准备好证件，连夜排队，走在了去民政局的路上。毕竟七夕时间很宝贵，领证才是头等大事。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)