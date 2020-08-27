税收大数据牵线 扶贫农产品拓销路

2020年是脱贫攻坚决胜年。疫情影响下，部分地区农业扶贫产业产品出现滞销，当地农户一筹莫展。国家税务总局高州市税务局开展“暖心惠民”行动，深化税收大数据应用，检索农产品中下游购销企业，帮助农户拓宽销售渠道，助力打赢脱贫攻坚战。

高州市果留香石榴专业合作社是当地云潭镇两个省定扶贫村的重点扶贫产业企业。自2017年起，该社采取“合作社+基地+农户”经营模式，通过为农户提供石榴种苗、种植技术指导、就业岗位等，带动了当地100多户贫困户脱贫致富，现贫困户年收入人均达2万余元。疫情影响下，1000多亩的番石榴销售遇冷，曾一度让该社法人代表温锦玲忧愁不已。

正在温锦玲忧心之时，当地税务部门传来一个好消息：为该合作社量身定制了“个性化服务卡”，里面列出了主管税务部门、适用的减税降费政策等，税收优惠政策一目了然。同时，依托广东税务产业链智联平台等税收大数据平台，通过产品发布、货源寻找等功能，为该合作社联系到了一家扶贫电商企业和一家番石榴加工公司，1000多亩番石榴有了新去向。

“税务部门的‘暖心’行动，让我们吃下了‘定心丸’，5天时间已售出了1吨石榴，村民脸上都露出了久违的笑容，我有信心带领村民渡过难关，实现脱贫奔小康。”温锦玲高兴地说。

据悉，高州市是“全国水果第一县”，盛产荔枝、龙眼、香蕉等岭南盛果，为助力当地涉农企业复工复产，高州市税务局接连出招，线上推送政策和线下入户辅导同步发力，“滴灌式”服务当地农业优势产业。利用税收大数据平台精准对焦全市650户涉农企业，建立管理台账，结对辅导联络员开展“管家式”全过程跟踪服务。

此外，通过录制“微税课”开展“云端税宣”、开通涉农服务热线、建立涉农政策微信群和设置涉农优惠政策服务专岗等形式，切实辅导企业用好用足税收优惠政策。据统计，前7个月，累计为涉农企业办理出口退税1775万元。

“我们通过税收大数据平台，为扶贫企业精准匹配上下游产销信息和渠道资源，帮助他们解决供销对接问题。同时，线上线下落实好支持脱贫攻坚和乡村振兴税费优惠政策的宣传辅导，确保政策红利充分释放，为脱贫攻坚贡献税务力量。”高州市税务局第一税务分局副局长钟晓玲说道。（崔茂丹）

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