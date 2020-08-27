中建三局举办绿色施工示范工程观摩会

8月26日上午，2020年甘肃省建设工程文明工地暨甘肃省建筑业绿色施工示范工程观摩会在中建三局承建的甘肃省妇女儿童医疗综合体项目举办。活动由甘肃省建筑业联合会主办，中建三局集团有限公司承办。

举办此次大会旨在贯彻保护环境、绿色建造、人与自然和谐相处的理念，通过现场观摩的示范引导作用，更好地认知理解“环境友好、资源节约、品质保障、人文归属”的绿色建造深刻内涵，进一步提高全省建筑工程高质量发展。

会上，中建三局西北公司甘肃分公司执行总经理余自强表示：此次观摩会为我们提供了交流互鉴的学习平台，增进了行业、企业间的联谊、协作，必将促进先进的创新技术、管理理念和发展模式的学习交流。

甘肃省妇幼保健院院长仇杰表示，甘肃省妇女儿童医疗综合体项目建成后是一项惠及广大人民群众的‘民心工程’，必将推动甘肃省医疗事业跨越发展。会上，中建三局还进行了安全文明施工及绿色施工、安全质量标准化管理经验交流。

观摩会以视频播放、专项讲解、亮点展示、现场观摩等载体和形式，全面展现省妇女儿童医疗综合体项目在安全管理、质量监督、技术创新、绿色施工、人文关怀等方面做出的探索和突破。项目结合医院的特点，将BIM、智能化等引进项目，并且设立VR体验馆、智慧化医疗展厅、多媒体安全培训展区。全周期采用BIM技术、积极推广应用《建筑业10项新技术》、物资信息化管理的应用等亮点。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)