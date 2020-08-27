美图2020上半年净利润2494万元

人民网北京8月27日电（记者毕磊）8月26日，美图发布了2020年中期财报。数据显示，2020上半年公司实现营收5.575亿元，同比增长20.1%，同时，公司毛利同比增长15.5%，达人民币3.557亿元，经调整净利润2494万元，上年同期亏损额1.74亿元。

按业务看，在线广告还是美图最大的营收来源，2020上半年实现3.19亿元，但营收额和营收占比均有下降，营收额同比下降12.1%，营收占比下降至57.1%。非广告业务的收入占比从去年同期的21.9%提升至42.9%，其中高级订阅服务及应用内购买的收入占比，从去年同期的5.9%提升至15.1%；互联网增值服务的收入增长37.3%达人民币2134万元，收入占比从3.3%提升至3.8%；其他收入增长126.2%达人民币1.335亿元，占比从12.7%提升至24%。

财报显示，截至2020年上半年，美图公司用户基础继续增长，月活跃用户总数达到2.954亿，较2019年12月增长4.6%。其中，美图秀秀月活跃用户数增长4.2%至1.213亿。BeautyPlus的月活跃用户强劲增长18.1%，达到7809万。

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