原标题：布局百元价位 金六福战略新品利剑出鞘

盛初咨询总经理柴俊说："疫情不会改变趋势，疫情只会加速趋势。" 尽管疫情给酒业造成了不小的麻烦，但这更像是一次"洗礼"：加速了市场回归理性，消费回归品质。 那么，在大众消费市场，如何才能破解消费者"品质消费"的密码？经销商如何才能在趋势变革中抓住消费升级的先机？ 这一次，早已火遍大江南北，在国人心中留下"中国福酒"美誉的金六福为这一系列问题给出了全新的解决方案：在百元价位推出了高品质、高颜值、深内涵的战略新品——金六福·一见如故（以下简称一见如故）。

首创"雅致香型"，打造一款"纯粹"的品质酒

众所周知，金六福在业内一直都是善于创造奇迹的品牌。 20多年前，金六福抓住行业机遇，成为累积销量百万吨的知名品牌，更是让"中国人的福酒"这一品牌印记深入人心；三年前，金六福在行业率先捕捉到"质优价宜"白酒的消费机遇，一坛好酒上市便刷屏全网，迅速成为中高端消费的一匹"黑马"。在大众消费回归品质的趋势下，金六福重磅推出市场零售价129元/瓶的一见如故，以纯粹的匠心打造一款纯粹的品质酒，再次引领行业产品设计回归本质和推动消费回归产品本身。

百元大众消费价位上的产品多如牛毛；但一见如故足以称得上是一款"守正出奇"的创新产品，更是引领行业"品质化"消费的标杆。守正，即一见如故坚持使用传统古法酿制，纯天然酿造，纯固态发酵，采用"清蒸清烧"的工艺，调酒时不添加香精香料，不添加食用酒精。在这个物欲横流的时代，以窜酒、酒精酒、长毛酒为代表的伪劣产品大行其道。而一款产品能像一见如故这样只卖百元价位却依然能坚持做到"纯粹"这一点已非常难得，更需要勇气、魄力和工艺去支撑。 出奇，即一见如故在工艺上进行了创新，使用邛崃当地独特的白曲，经过严苛的选粮、洗粮和泡粮等工艺，在行业首创"雅致香型"，其酿造工艺更是获得国家专利。工艺专利号【201710843769.3】"雅致香型"作为一见如故最为独特的卖点，它有哪些过人之处？第一，雅致香型酒的工艺在传承的基础上大胆创新。曲为酒之骨，在制曲上，金六福经过多年的研究和实验，"复活"了邛崃当地失传多年的独特古法——白曲工艺。所以，一见如故发酵所用的曲是金六福所独有的白曲。

在原料处理上，一见如故除了严苛的选粮外，比其他酒的酿造工艺更多了洗粮和泡粮等环节，从原料开始保证酒的纯粹。

在酿制方法上，一见如故采用的是"清蒸清烧"的工艺，这也让酒体更加纯净。第二，雅致香型酒的口感在自然的基础上博采众长。作为取众香之长的第十三种香型，雅致香型保留了清香的净爽而拒绝寡淡；保留了浓香的绵甜而拒绝糟香；保留了酱香的细腻而拒绝酸涩，拥有别具一格的独特风味。一见如故采用了中国第一款复合香型酒体——雅致香型，七分蜜香，三分果香，每一分香味都是自然无添加，入口如花蜜，细品有枣香，落喉似甘蔗，余味有果香。 综上不难看出：这一系列的传承与创新奠牢了一见如故在品质上的纯粹。

打造百元价位带王者，金六福抓得准也立得住

"炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力。"这句话用在一见如故身上十分贴切。 熟悉行业的人士都知道，大众消费百元价位是一个千亿级的大市场，蛋糕大，产品琳琅满目，但也鱼龙混杂，真正称得上高性价比的匠心产品并不多。 在大众品质化消费趋势下，消费者不再一味追求华丽、奢华的外包装，而是更愿意为内在品质买单，消费正在回归酒本身的价值。 显然，一见如故正是抓准了这一消费趋势背后的商机率先布局，并将包装等成本转化来提升酒质，并全面提升产品颜值，去满足新消费需求。 当然，抓得准，还要立得住。那么作为金六福打造百元价位王者的战略品牌，一见如故又有哪些底牌呢？

首先，白酒核心产区酿造。邛崃产区地处北纬30°的中国"黄金酿酒带"，是中国最大的原酒基地；再加上邛崃拥有不可复制的"崖谷"小气候和富含钾锶的冰川融水，这为一见如故的酿造提供了绝佳的环境。其次，纯粮酿造，首创"雅致香型"工艺更为一见如故的品质塑造了"差异化"卖点。让一见如故拥有不输市面上中高档酒的品质，也有自己独特的口味，在市场竞争中形成"降维打击"的优势。再次，在产品组合上，一见如故不断打磨产品版本，从满足大众消费的经典版，到为礼品馈赠市场定制的知音版，再到属于文创范畴的联名版，既可以满足不同消费人群及场景的需求，也可以提升一见如故的品牌高度。最后，在外观设计上，简约轻奢的设计理念，塑造了一见如故兼具时尚国际范和中国传统文化韵味的产品形象，满足了当代消费者的审美追求。 综上来看，携金六福二十多年积淀的品牌势能，一见如故释放的信号也很强烈：要用一款颠覆传统的产品去引领行业消费新风向。

限量3000吨！一见如故将成掘金大众消费的新商机

对于经销商而言，一个新品除了拥有过硬的品质，更要能满足渠道对利润的诉求。 据记者了解，由于一见如故的特殊工艺，目前年产限量3000吨，这更加增强了产品的稀缺价值；而首批招商只限100席。 有颜值、有内涵、产量又稀缺，一见如故完全拥有碾压百元，甚至是两、三百元价位盒装酒的实力。更值得一提的是，一见如故在市场操作上将采取中高端白酒才会使用的小品会体验营销，这也体现出金六福对一见如故产品的自信。 梳理历史可以发现：金六福是一个"不出手则已，一出手则惊人"的品牌。 这一次，在消费者回归品质消费的趋势下，高端酒"脱盒化"正在成为潮流。一见如故率先在这个浪潮下布局，引领行业向品质消费回归，足见其前瞻性的战略眼光和行业担当。

(责编：夏晓伦、毕磊)