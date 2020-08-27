网宿科技上半年扣非净利润同比增长23.4%

8月26日晚间，网宿科技正式发布2020年半年报：上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润达17,678.96万元，扣除非经常性损益后净利润为15,726.66万元，扣非净利润同比增长23.4%。其中，二季度单季度公司扣非净利润达9,881.86万元，同比大增171.53%，环比增幅69.07%。
公告称，报告期内互联网流量增长及疫情期间在线教育、在线办公等应用需求的增加推动了CDN、云安全业务的增长。目前，CDN行业竞争格局逐步清晰，经历了残酷的市场竞争，公司仍保持了规模优势和行业领先地位。与此同时，公司也在积极拓展业务板块，通过并购加快公司在教育信息化领域的布局，抓住行业机会。
开源证券发表的研报指出，5G全面铺开，数据流量爆发待即，叠加新冠疫情产生的上云需求，随着“价格战”的企稳，CDN行业有望迎来新一轮复苏并快速发展趋势。川财证券发表的研报也认为，受疫情影响，云办公、在线教育成为公司发展机遇。长期来看，CDN行业竞争格局基本稳定，CDN量增价稳成长可期。（牛广文）
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