人民网>>财经

网宿科技上半年扣非净利润同比增长23.4%

2020年08月27日15:59  来源：人民网-财经频道
 

8月26日晚间，网宿科技正式发布2020年半年报：上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润达17,678.96万元，扣除非经常性损益后净利润为15,726.66万元，扣非净利润同比增长23.4%。其中，二季度单季度公司扣非净利润达9,881.86万元，同比大增171.53%，环比增幅69.07%。

公告称，报告期内互联网流量增长及疫情期间在线教育、在线办公等应用需求的增加推动了CDN、云安全业务的增长。目前，CDN行业竞争格局逐步清晰，经历了残酷的市场竞争，公司仍保持了规模优势和行业领先地位。与此同时，公司也在积极拓展业务板块，通过并购加快公司在教育信息化领域的布局，抓住行业机会。

开源证券发表的研报指出，5G全面铺开，数据流量爆发待即，叠加新冠疫情产生的上云需求，随着“价格战”的企稳，CDN行业有望迎来新一轮复苏并快速发展趋势。川财证券发表的研报也认为，受疫情影响，云办公、在线教育成为公司发展机遇。长期来看，CDN行业竞争格局基本稳定，CDN量增价稳成长可期。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved