HPC CHINA 2020大会将于9 月28日-30日在郑州举办

由中国计算机学会主办，中国计算机学会高性能计算专业委员会、郑州大学、郑州航空港经济综合实验区承办，并行科技协办以“新超算、新基建、新经济”为主题的HPC CHINA 2020大会将于9 月28日-30日在郑州举办。本届大会将采用线上线下结合的形式，通过云端论坛、云端展览、云端赛事、颁奖等多方案进行。

据悉，HPC CHINA 2020 大会邀请到包括中国工程院副院长、中国科协副主席、中国工程院陈左宁院士，南京邮电大学教授、 中国科学院陈国良院士，国家数字交换系统工程技术研究中心主任、中国工程院邬江兴院士等众多国内外资深行业专家就高性能计算生态构建、场景应用及新经济形势下高性能计算的创新发展分享主题报告。

除了上述特邀报告，大会立足“学术论坛”、“科技应用发布”和”展览展示”3大功能定位，设置40余场专题分论坛及其他相关特色活动，第八届PAC全国并行应用挑战赛决赛、第四届国产CPU并行应用挑战赛颁奖盛典也将在大会期间进行。

与此同时，在为期两天的云端峰会上，HPC CHINA还邀请到联想、英特尔、曙光、华为、戴尔、英迈、AMD、阿里云、华为云、并行科技、国家超级计算广州中心、国家超级计算无锡中心、北京超级云计算中心等数十家头部企业代表，围绕云计算与基础设施，AR/VR 技术、移动互联网应用、信息安全、大数据、数字海洋气象与ACE仿真技术等前沿领域进行分论坛演讲，传递新形势下产业新思路。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)