高端产品增长乏力 衡水老白干营收净利双下滑

北京商报讯（记者 赵述评 实习记者 翟枫瑞）8月27日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“衡水老白干”）发布半年度报告称，公司上半年营收14.93亿元，同比下降23.79%；净利润为1.17亿元，同比下降39.55%；经营活动现金流为-2.14亿元，较去年同期-1.79亿元，现金流再次出现下滑。

对于营收净利的双下滑，北京商报记者给衡水老白干董秘发去采访提纲，截至发稿，并未收到回复。

白酒营销专家蔡学飞表示，营收与净利体现了一个企业的成长性，可以从企业市场占有率、产品结构等角度来解读。老白干作为区域酒企，虽然前几年通过并购迅速做大了企业体量，但是从根本上而言，品牌力还是相对较弱。

值得注意的是，在营收净利双双下滑的同时，衡水老白干的产品销售收入也并不乐观。据衡水老白干发布的2020年半年度经营数据公告显示，公司上半年高档酒产量同比增长41.95%，销量同比下降20.77%，销售收入为6.72亿元，同比增长0.39%；中档酒产量同比下降0.55%，销量同比下降35.3%，销售收入为3.59亿元，同比下降37.91%；低档酒产量同比下降26.25%，销量同比下降28.13%，销售收入为3.8亿元，同比下降33.21%。通过数据不难发现，衡水老白干上半年高档酒虽然产量、销售收入增长，但销量却出现大幅下滑，并且销售收入的增长力度明显不足，而中低档白酒无论从产量、销量还是销售收入，均出现下滑。

北京商报记者查阅衡水老白干历年财报发现，衡水老白干2018-2019年高档酒的销售收入分别为11.81亿元、14.34亿元，同比增长分别为35.62%、21.4%。通过数据不难发现，虽然销售收入有所增长，但增长速度却出现下滑趋势。

蔡学飞表示，高端产品不是价格导向，是需要品牌高端价值来支撑，同时需要高端代表性产品来提高产品矩阵的势能。衡水老白干发力中高端市场，是符合国内酒类消费升级趋势的，但衡水老白干作为区域酒企，品牌力明显不足，同时渠道议价能力较弱，而中高端产品需要较长的培育周期，同时需要大量前置性资源投入，这些都导致衡水老白干高端化进程遇阻。

衡水老白干作为区域型酒企，常年依赖于本地市场，但据公告显示，今年上半年，衡水老白干河北市场的销售收入也并不乐观。今年上半年，衡水老白干河北市场销售收入为9.29亿元，占总收入的65.81%，与去年同期的13.98亿元相比，出现大幅下滑，同比下滑33.5%。山东市场、安徽市场、其他省市、境外的销售收入也均出现下滑。

蔡学飞表示，衡水老白干在市场泛全国化与产品结构高端化的过程中存在很多问题，其中最大的问题就是，在品牌化与品质化消费特征下，如何构建属于自身的品类与产区优势，进行高端消费人群的口感培育问题。如何在维护刚性价格体系的同时保障企业规模性增长，这是一项长期的工程。

(责编：李都也(实习生)、李栋)