原标题：分类评级大变阵 多家券商展业恐受限

券商一年一度的分类评级大考放榜，与去年相比，多家券商评级变动明显。8月26日晚间，证监会发布2020年证券公司分类结果，数据显示，共有15家券商被评为AA级，较去年新增5家。有32家券商评级上升，国融证券从C级跃升5级至BBB级，成年度评级上升最多的券商。同时也有25家券商评级下调，其中，多家滑落明显，江海证券连降5级，金元证券降4级，德邦证券、东海证券等4家券商则下调3级。有业内人士指出，券商评级下降或与风险管理不到位等因素有关，同时，评级下降也会对券商的展业有所影响。

32家券商“升级”

对于此次评级，证监会公告显示，全行业132家公司中，有34家公司按规定与其母公司合并评价。今年参与评级的券商共有98家，与去年数量一样，华信证券、广州证券因被撤销全部业务许可、并购等原因未列入今年评级范围，新增参与评级的公司则有摩根大通、野村东方两家。

根据证监会发布的《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等五大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内业务活动与其风险管理能力及合规管理水平相适应的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及因发生重大风险被依法采取风险处置措施的公司。

证监会数据显示，今年共有47家证券公司被评为A类，较去年新增9家，其中15家券商评为AA级，较去年新增5家；32家券商被评为A级，较去年新增4家。B类评级合计有39家，较去年减少11家。C类有11家，较去年增加3家。另外网信证券成目前唯一一家评级为D的券商，去年同为D级的华信证券则已在2019年末被证监会撤销全部业务许可。

具体来看，今年共有32家券商升级、25家降级、39家保持不变。值得一提的是，部分中小券商在此次评级中表现亮眼，国融证券连升5级，从去年的C级一跃至BBB级。恒泰证券、长江证券、九州证券也上调4级，恒泰证券、长江证券从CCC级升至A级，九州证券则从CC级升至BBB级。

对于此次评级上调，国融证券方面对北京商报记者表示，在本年度分类评价中，国融证券较去年分类评级结果上升，与公司不断提升合规风控水平密不可分。此次分类评级的提升，直接降低了证券公司投资者保护基金缴纳数额，有效节省了运营成本。本次评级结果对于国融证券扩大现有业务规模、扩大与外部金融机构合作的业务范围、拓宽合作渠道等方面均会带来积极影响。

评级大降影响展业

北京商报记者注意到，在本次评级中，也有因此前频出合规漏洞而降级较明显的券商，如江海证券从去年的BBB级降至C级，连降5级，金元证券则连降4级，从BBB级降至CC级。另外，德邦证券、东海证券、华林证券、中山证券则下调3级。

对于降级的券商所受到的影响，财经评论员郭施亮指出，主要会影响展业，包括申请新增业务、新建营业网点、增加业务种类等。与此同时，还会影响到银行授信以及证券投资者保护基金的缴纳比例高低等因素。对监管的要求以及风险指标包括风险指标准备计算等，因券商评级不同，会有更多的限制，或有针对性地对待。

深圳中金华创基金董事长龚涛也表示，类别降级的券商在业务开展方面会受到影响，比如A类降到B、C类会导致创新业务无法进行或被严格限制，普通业务则照常；如果从A、B、C类降到了D、E类，会导致基本业务受到很大影响，凡是在自身风险承受能力以外的业务基本不能开展。

对于此次评级下调，东海证券方面向北京商报记者回应，本次评级下调，是对公司过去合规管理、风险控制和业务拓展方面问题的反映，公司对此进行了深刻反思。另外，东海证券也提到，在公司新一届领导班子到位以来，高度重视合规管理和风险控制问题，在合规和风险管理等方面进行了大刀阔斧的改革，成效显著。目前，主要存量风险已经基本摸清底数，大部分已经消化处置。

英大证券首席经济学家李大霄指出，拉长时间线来看，券商降级是动态的，排名每年都有可能发生变化，监管层每年评级目的也在于鼓励券商向上进取，朝着更好的方向发展。另外在政策导向方面，监管层也鼓励券商做大做强，同时也要在合规范围内，降低整个行业的风险并进行经营。

提高风险管理能力是关键

事实上，作为券商一年一度的大考，分类评级因直接影响券商业务资质以及接下来面临的监管尺度一直备受市场关注。

据了解，证券公司分类每年进行一次，评价期为上一年度5月1日至本年度4月30日。证监会曾于7月10日发布《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》，其中指出，将以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合其业务发展状况，对证券公司进行分类评价。其中，在风险管理能力评价指标与标准上进一步完善，并重点对公司治理与合规管理、全面风险管理评价指标与标准进行细化和完善。郭施亮认为，券商的评级高低，将直接影响投资者开户意愿，评级越低竞争力越弱，对投资者的吸引力也会降低。

对于券商该如何提升评级，龚涛提到，券商要提升评级目前来看最有效的手段还是表现在业务能力和业务规模上，对同等级别券商而言，如果同类业务规模远远超过其他券商，且全年无重大风险事项，则升级概率非常高。对于级别较高的券商，则要避免风险业务导致的监管函，在平稳发展业务的同时避免业务风险的爆发。

郭施亮指出，对券商来说，券商若想提升评级，仍需要在风险管理能力、市场竞争力、合规管理、业务范畴、服务能力等方面下功夫。

“另外券商在经营等各方面落实合规性，也有利于提升评级。中小型券商实现业务的特色化也会加分，使评级上升。券商未来的发展，要朝着‘百年老店’的方向努力，而不仅限于符合规范、控制风险等层面，在合规的范围内可以考虑如何更进一步提升投资者的收益，让投资者‘赚钱’，在行业实现楷模作用。”李大霄如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)