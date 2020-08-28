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上半年净利普降 消金机构如何突围

岳品瑜 刘四红

2020年08月28日07:13  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）消金公司上半年业绩于近期逐一浮现。据渝农商行8月27日公布的半年报，上半年小米消费金融资产总额15.105亿元，负债总额1960.4万元，营业收入343.9万元，净亏损906.9万元。这也是刚开业3个月的小米消费金融交出的首份业绩“答卷”。

　　此外，8月26日晚，A股上市公司宇信科技也发布了2020年半年报，披露了旗下晋商消费金融和湖北消费金融的业绩。具体来看，2020年上半年，湖北消费金融实现营收5.507亿元，净利润0.037亿元，均较上年同期出现下滑。晋商消费金融则录得营收3.075亿元，同比增长37.89%，净利润0.359亿元，同比增长9.79%，业绩较上年有所回升。

　　北京商报记者注意到，消费金融公司上半年业绩普遍出现波动。从已披露的公司来看，此前招联消费金融、中银消费金融两家头部公司披露的业绩中，招联消费金融上半年实现营收60.23亿元，同比增加30.76%，但净利润5.78亿元，同比减少18.56%；中银消费金融上半年实现营收21.3亿元，净利润1.01亿元。

　　此外，上海银行8月21日公布的半年报中，也披露了旗下尚诚消费金融的业绩。具体为：上半年尚诚消费金融净利润0.256亿元，相较上年同期的0.312亿元下降5.6%。截至今年上半年，尚诚消费金融总资产123.43亿元，较年初的125.47亿元下降1.63%，贷款余额122.01亿元，相较年初数据有所增加。

　　整体来看，上半年消费金融公司净利普遍出现下滑，对此情况，业内也早有预期。“从现有业绩情况来看，消费金融上半年业绩表现出现分化，基本符合预期。但是与往年相比，头部成长空间受阻，又受疫情等大环境影响，因此出现了营收、净利润增速下滑的情形。”

　　麻袋研究院高级研究员苏筱芮称，此现象主要是两方面原因所致，一是疫情大环境影响较多，如湖北消费金融大本营位于武汉，此外尚诚消费金融对携程场景较为倚重，因此疫情期间资产质量下降、催收产能因停工停产严重不足，这些都成为机构的减收因素。

　　第二则是根据行业生命周期理论来看，消金行业已逐步从成长期迈向成熟期，市场增长率不高、行业盈利能力下降都是一种历史的必然。苏筱芮认为，新入场的小米消费金融出现亏损其实属于正常表现，因为新开业机构通常还处于投入阶段。

　　零壹研究院院长于百程同样认为，上半年消费金融公司出现业绩的压力，主要与疫情影响相关。疫情的出现使得宏观经济出现下滑，企业和个人的还款能力下降，金融机构的不良率抬头，风险拨备增加。在他看来，随着下半年宏观经济的逐步恢复，消费金融公司的利润也有望回暖。

　　值得一提的是，除了自身业绩增压外，现有消金机构还面临着行业竞争加剧的挑战。年内持牌消金市场扩容不断加速，随着各路巨头竞速入局，消费金融市场也或将重新被“定义”。

　　当前，由平安、小米等主导的消金机构已相继开业，此外，由蚂蚁集团牵头设立的消金公司也“来势凶猛”。在苏筱芮看来，下半年伴随着大环境的好转，行业有望迎来部分改善。但由于行业深化发展的客观状况依旧存在，再加之巨头利用窗口红利期跑步进场，过往高速增长的盛况难以重现。

　　针对后期发展方向，苏筱芮建议，在获客层面，机构应重新定位重点客群，开发与设计出与之相匹配的目标产品，摒弃过往粗放推广的手段，通过精耕细作提升用户转化率；场景层面，应做好细分场景的资源积累与建设，对场景方资质予以关注和把控，建立便捷、高效的沟通渠道，打通线上线下场景并进行融合发展；此外风控层面，应着重提升科技能力，做好大数据风控，将数字化、智能化手段运用在贷前、中、后的各流程中，提升运营质量与效率。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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