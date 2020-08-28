财政部：2019年全国政府采购规模3.3万亿元

财政部27日发布数据显示，2019年全国政府采购规模为33067.0亿元，较上年减少2794.4亿元，下降7.8%，占全国财政支出和国内生产总值（GDP）的比重分别为10.0%和3.3%。
其中，地方政府采购规模下降明显。中央预算单位、地方预算单位政府采购规模分别为2666.3亿元和30400.7亿元，占全国政府采购规模的8.1%和91.9%。主要原因是，地方政府大力压减一般性支出，集中财力保重点支出，政府采购支出下降较大。
此外，工程、服务类采购规模降幅明显。货物、工程、服务采购规模分别为8607.0亿元，15004.3亿元和9455.6亿元，占全国政府采购规模的26.0%、45.4%和28.6%，增幅为6.7%、-4.5%和-21.7%。其中，地方预算单位工程、服务规模分别较上年下降5.2%和23.5%，导致全国政府采购规模下降。
从采购方式来看，分散采购规模占比持续上升。政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为13042.4亿元、4913.0亿元和15111.5亿元，占全国政府采购规模的39.4%、14.9%和45.7%。
此外，公开招标采购仍占主导地位。公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购分别占全国政府采购规模的78.3%、1.0%、3.6%、6.2%、1.4%和6.2%，公开招标采购规模占比较上年上升7.8个百分点。主要原因是服务类项目占比大幅减少，导致服务类采购项目普遍采用的非招标采购方式占比下降，公开招标采购方式占比相应上升。
值得关注的是，政府采购政策功能持续显现。全国强制和优先采购节能、节水产品633.7亿元，占同类产品采购规模的90%，全国优先采购环保产品718.7亿元，占同类产品采购规模的88%。全国政府采购授予中小微企业合同金额为24519.1亿元，占全国政府采购规模的74.1%。全国共37.2万家预算单位购买公务机票1181万张、金额达162.2亿元，较上年分别增长17.8%和17.6%。
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