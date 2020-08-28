前7月完成投资近1.8万亿 交通投资连续四个月正增长

“两位数”“非常罕见”“加速度”……27日的交通运输部8月份例行新闻发布会上，新闻发言人孙文剑如是描述1至7月全国交通投资情况。

数据显示，全国交通固定资产投资连续4个月实现了正增长，并且逐月提速，7月同比增长26.7%，完成交通投资3458亿元。1至7月，全国共完成交通投资17957亿元，比去年同期增长9.4%。

“接近两位数的投资力度，这样的投资增速在近几年还是非常罕见的。增速较上半年加快3.4个百分点，从这个数据我们可以看出来，交通投资以加速度的方式往前推进。”孙文剑表示，其中，公路水路投资完成13537亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的75.2%，同比增长12.1%。

备受关注的重大工程建设情况也好于预期。截至7月底，交通运输部重点跟踪的232个“百亿以上”的重大项目，复工达产率达到100%。

“重大工程建设对于经济社会发展也发挥了重要支撑作用。”孙文剑举例说，比如，湖北棋盘洲、武穴、白洋长江公路大桥及武汉青山长江大桥在疫情后迅速恢复建设，为湖北省经济发展发挥了重要作用；再比如，广州港建设国际航运枢纽的“头号工程”——广州港深水航道拓宽工程最后8.2公里航段顺利完成基建疏浚施工任务，疏浚任务完成后将彻底结束珠江口至南沙港区大型集装箱船舶单向通航历史。过去只能是单向通航，疏浚完成之后的效果会很明显，包括运量等将会出现大的改观。重大工程建设也是决战决胜脱贫攻坚的先手棋。目前，在建的云南保山至泸水高速公路、甘肃平凉至天水高速公路、四川沿江高速公路等深度贫困地区对外骨干通道项目，包括陕西省平利至镇坪、延长至黄龙、旬邑至凤翔高速公路等，这些项目建成后，将进一步助力深度贫困地区脱贫攻坚，提升国家高速公路网的通行效率。

投资“加速度”推进的同时，货运、客运情况也在持续好转。交通运输部数据显示，货运量连续三个月实现正增长，7月份完成了全社会货运量41.2亿吨，其中公路货运量的同比增长是3.1%，完成港口货物吞吐量12.5亿吨，同比增长了6%；完成集装箱的吞吐量2382万标箱，同比增长了4.6%。整个全国营业性客运量恢复近六成，城市内公共交通的客运量恢复超过了七成。

孙文剑表示，下一步交通运输部将更大程度发挥交通投资在服务“六稳”工作，落实“六保”任务中的重要作用，加快形成实物工作量和有效投资，为确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会当好先行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)