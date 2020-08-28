业内：游资爆炒绩差股带来高风险 散户切忌盲目跟风

8月24日开始，创业板股票涨跌幅放宽为20%。在创业板存量股票中，出现了低价股炒作热，有的个股连续多日20%涨停。对此，市场人士提醒，游资爆炒绩差股带来高风险，散户投资者切忌盲目跟风。

首批注册制发行的创业板股票上市，以及涨跌幅放宽，带动创业板交易活跃。创业板本周以来的日成交均超过2000亿元，而在上周均低于2000亿元。8月25日，创业板成交2713亿元，超过了沪深300（2623亿元），直逼沪市（3560亿元）。再从个股层面看，创业板涨跌幅放宽至20%的首日就出现了存量股票涨停。坚瑞沃能成为首只20%涨停的创业板股票，天山生物随后涨停。8月25日，创业板有43只存量股票涨幅超10%，10只更是20%涨停。

多只创业板低价股连拉20%涨停，而低价股大多基本面偏差，有的还是问题股。天山生物8月27日收盘20%涨停，较上周五累计上涨100%以上。然而，天山生物暴涨并非基本面推动。该股2014年至今的年度扣非净利润均亏损，预计今年半年报亏损，同时存在被证监会立案调查、会计师保留意见事项未消除、面临诉讼等风险因素。近期牛肉价格上涨，被视为天山生物的炒作题材。可实际上，天山生物目前存栏量育肥牛596头，尚未出栏，未对公司收入和利润产生贡献。8月26日晚，深交所下发关注函，要求进一步核实公司股价短期内涨幅较大的原因，是否存在内幕交易、操纵市场的情形。

从龙虎榜数据来看，前五名买入与卖出天山生物的席位均为证券营业部。天山生物被游资盯上，主要是公司市值偏小。该股目前总市值不到50亿元，流通市值更是小于30亿元。游资从8月19日起对天山生物连拉涨停，而其8月18日的流通市值只有10.74亿元。再看豫金刚石、科融环境、田中精机等近日爆炒的创业板低价股，流通市值均小于40亿元。8月24日率先触及20%涨停的坚瑞沃能，当日流通市值也只有94.2亿元。从基本面来看，坚瑞沃能、豫金刚石、科融环境等今年一季度亏损。不少被爆炒的创业板低价股同样是问题股，有的甚至存在退市风险。

科创板与创业板先后实施20%涨跌幅，但两者情况不同。科创板投资者门槛高，股票上市不久，基本面普遍较佳，而创业板投资者门槛低，部分存量股票基本面欠佳，更易引发非理性炒作。投资者务必理性看待创业板低价股炒作，切记盲目跟风存在高风险。游资对创业板低价股连拉涨停，目的是创造所谓的“赚钱效应”，诱骗热衷“炒短”的散户资金“入套”。20%涨跌幅是“双刃剑”，一旦“击鼓传花”的炒作游戏散场，缺乏基本面支撑的股价往往难逃暴跌。因而，散户投资者不可错误认为涨跌幅放宽是“赚快钱”的机会来了，而要看到股价波动风险放大，追涨杀跌将付出更大代价。

监管层在创业板注册制改革落地的当日明确，必须突出“建制度”的主线，只有资本市场基础制度更加成熟定型，才能更好区分日常监管和市场干预，也才能真正实现“零容忍”。这意味着“不干预”不等于放任自流，市场操纵将付出沉重代价。可以相信，随着市场监管趋严，以及投资者趋于理性，个股恶炒现象会逐渐减少。

(责编：李都也(实习生)、李栋)