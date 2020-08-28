人民网>>财经

融资政策收紧 房企下半年还债压力大

周雪松

2020年08月28日07:44  来源：中国经济时报
 

房企融资政策趋紧，开发商的苦日子来了?“最近三年每到三季度就开始房地产调控，每次都主打融资口，市场也随之调整，今年又是如此。”近日，业内分析人士在接受中国经济时报记者采访时表示，随着融资新规落地，对房企根据财务指标进行区别对待，市场分化之后房企分化会更明显。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，房地产开发投资及销售均出现下行，央行层面加大流动性投放，货币市场资金面先松后紧，整体较为宽松。房地产企业迎来融资窗口期，境内房企银行间融资放量，房企中长期债券发行成本先降后升，国有属性房企与非国有属性房企利差有所扩大。海外市场的地产债券受疫情影响较大，4月一级发行停滞，6月出现回暖迹象。

随着二季度全国逐渐复工复产，房地产销售有所回暖，但疫情对房地产投资、销售及回款的负面影响仍未消退。政策层面，较多城市出台了延期缴纳土地出让金、延后开竣工时间、降低预售条件、放松公积金贷款限制、给予购房补贴、放松落户等调节政策，一定程度上缓解了房地产企业受疫情影响形成的资金压力、促进需求端复苏。

接受本报记者采访的专家表示，最近，楼市热度较高的城市频现收紧政策，“房住不炒、因城施策”仍是政策的主基调，此轮调控不同以往，预计未来调控政策将常态化，房企融资也将大概率收紧。

房地产债券发行方面，上半年，银行间和交易所市场共发行房地产债券325只，发行规模共计3503.53亿元，发行规模同环比分别增长9.49%和41.28%。公募和私募方式发行数量分别为284只和41只。国有及非国有属性的地产债券发行数量同环比均持续提升，国有属性的地产债券数量同环比提升幅度更大。总体看，在民企信用风险事件频发，民企债券违约规模大幅提升的背景下，投资者对国有属性房企的债券配置需求较高。

另据联合资信测算，截至2020年6月底，房地产企业存续信用债券（不考虑资产证券化产品）规模超过1.90万亿元，不考虑行权，2020年7-12月地产债到期金额约为3100亿元，2021年地产债到期金额约为5278亿元，2022年地产债到期金额约为3065亿元，2023年地产债到期金额约为3454亿元。

联合资信有关分析师对记者表示，2020年上半年地产销售下行，现金回流受到疫情的一定冲击，地产企业债券已迎来到期及行权高峰，资金需求量较大。从目前政策层面看，地产企业的融资预计仍将持续收紧，龙头及国有属性的房企仍将保持融资优势，地产企业经营及融资分化将更加显著，高杠杆房企和中小房企如果没有做好现金和可快速回款的项目储备，发生信用风险事件可能性将增大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved