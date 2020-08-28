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海南省重点项目今年累计投资逾400亿元

2020年08月28日09:05  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月28日电（记者毕磊）据海南省发展改革委网站消息，海南省发展改革委近日披露的信息显示，今年初至8月17日，海南省重点项目累计完成投资406亿元，完成率60%;累计开工项目19个，开工率95%。

　　在重点项目建设方面，我国首个深水自营大气田，同时也是中国海油首个完全自营作业的大型深水气田陵水17-2气田已完成首口开发井作业，年度投资完成率达100%。该气田探明地质储量超千亿立方米，预计明年投产。海口美兰机场二期扩建项目年度投资完成率为82%，并于7月30日试飞成功，力争年内竣工投入使用。另外，G360文昌至临高高速年度投资完成率达69%，海南昌江核电二期为67%，华盛2×26万吨聚碳酸酯项目为55%，大唐燃气电厂为40%，100万吨乙烯为29%，迈湾水利枢纽为29%等。

　　根据《海南省2020年重点项目投资计划》，2020年海南共安排省重点项目105个，总投资3772亿元，年度计划投资677亿元。按项目建设进度分为四类：竣工项目22个，总投资718亿元，年度计划投资160亿元;续建项目63个，总投资2515亿元，年度计划投资372亿元;新开工项目20个，总投资539亿元，年度计划投资145亿元。此外，拟安排29个预备项目，总投资648亿元。

　　从项目类别看，2020年省重点项目分为五类：三大主导产业项目34个，总投资1461亿元，年度投资计划233亿元;热带特色高效农业项目6个，总投资64亿元，年度投资计划12亿元;民生公共服务项目26个，总投资429亿元，年度投资计划119亿元;低碳、生态环保项目11个，总投资134亿元，年度计划投资28亿元;“五网”基础设施提质升级项目28个，总投资1684亿元，年度投资计划285亿元。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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