内驱动与外循环：农村金融的结构性改革与“深耕”

中国的广大农村地区金融业并不发达，从市场经济的角度来看，或者从资源配置的角度来看，这种不平衡不充分的发展具有一定的合理性，却在长期的金融改革中存在部分滞后性，包括对农村金融改革的忽视、数字普惠的发展短板以及金融支持“三农”发展的结构性矛盾，一系列的问题摆在了金融机构和监管面前。我们必须认识到农村普惠金融的现实困境和复杂难题。

不可忽视的现实问题是农村金融改革还存在很多长期悬而未决的问题，一则是基于农村金融本身的特殊性，以及农村金融机构自身的治理存在短板导致农村金融的供需极不平衡；二则是农村金融机构本身的激励性不足，在相对艰苦的农村地区开展金融工作需要付出很大的代价，生存条件的困难、金融风险的自担、物质激励的匮乏以及金融业务拓展的难题等，无法形成可持续的激励效果；三是农村金融的消费者权益保护相对薄弱，互联网金融的渗透和部分市场化的信贷投放主体存在很多的管理缺位，容易造成农村金融消费者和投资者的风险损失。

从纯粹的经济学角度来看，农村金融服务的内生性动力之所以不足，有很多复杂的原因，在国际领域的比较分析中可见一斑。农村金融在很多国家和地区都是“疑难杂症”，这取决于金融业本身具有“逐利”的内在本质，以更加优质、高效和低成本的资金，选择优质信贷资产和企业、项目进行融资服务，这样就可以在短期内获得经济效益和利润。但是，从一个国家的整体金融业发展战略来说，这种资源错配的现象和问题应得到彻底解决。普惠金融成为了农村金融改革的另一个成功路径，包括孟加拉的尤努斯农村信贷模式、巴西的代理银行业务模式以及印尼的微型金融模式等，这些不同形式的农村金融创新丰富了普惠金融的发展，也为中国的普惠金融提供了可以借鉴的优秀案例。

金融科技的力量超乎想象，在广大的农村地区，不仅仅是农村金融机构，包括主要服务城市的一些商业银行也可以通过数字化渠道参与到农村金融服务当中，解决网点设置较少、金融服务范围过大和征信数据缺失等问题。目前金融科技的应用已经将农村金融服务延伸到更广泛的领域，如担保、抵质押物管理、风控大数据、供应链金融等，开始注入到农业生产、农产品销售、农村电商等环节，农村金融机构通过数字技术分析快速精准识别客户信用，评估信贷资产质量和风险问题。因此，未来农村金融服务将变得更有可得性、便利化。

大量的农商行在县域城市“生根发芽”，依托于过去农信社积淀下来的客户资源、银行声誉以及县域各级部门的支持，县域城市的农商行成为了当地经济社会发展的有机力量。诞生于农村金融改革的农商行，推动了县域经济、农村振兴和民营经济发展，这种优势和底蕴十分深厚，也是广大的城商行、股份制银行所无法比拟的。

未来的农村金融改革将不再是“摸着石头过河”，而是精心设计、科学规划。随着国家对农村金融改革的顶层设计加快，监管部门对于农信社公司治理改革的关注度不断提升，并通过制定一系列监管方针政策来有序解决一些历史遗留问题。前途是光明的，道路是曲折的，这就需要我们进行大刀阔斧的改革。寻求在技术层面推动农村金融体制的改革方案，助推农村金融机构回归本地市场。

需要注意的是，中国的农村金融机构数量庞杂，且类型多样，受制于地方政府、省联社以及监管部门的多头管理，需要厘清监管的权利和义务。可以预见的是，农村金融的发展将会迎来数字化时代，金融科技的应用将会更加贴合“三农”的需求，中国农村金融改革、农信社的发展以及监管的创新都将迎来崭新的发展格局。内驱动公司治理，外循环数字化与金融科技，创新农村金融产品和服务，真正将农村普惠金融下沉，扎根生根。

(责编：李都也(实习生)、李栋)