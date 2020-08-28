渤海银行北京分行开展“红墙助学”系列扶贫工作

近日，渤海银行北京分行联手北京市西城区青联开展2020年“红墙助学”计划。据了解，全行募集资金超2万元，所捐款项将用于捐助内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗、河北省张家口张北县、保定市阜平县等贫困地区建档立卡贫困户子女，服务贫困青少年成长成才。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。为进一步履行渤海银行社会责任，渤海银行北京分行相关负责人介绍，分行发挥基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，积极投入脱贫攻坚战，通过敬老、扶幼、助学等方式，以“金融+精准扶贫”的方式，为助推脱贫攻坚打造强劲“引擎”。

具体而言，通过多种形式帮助农村创业青年了解金融知识，以各营业网点为宣传主阵地，悬挂宣传标语、发放宣传手册进行集中宣传，尤其是在重要节点，利用线上线下相结合的方式，扩大宣传面，提高宣传效果。积极做好“金融消费者权益日”活动的相关内容，将金融知识宣传作为一项常态化工作，通过公众号进行线上宣传，提高农村创业青年自我保护能力，自觉抵制侵害自身合法权益的行为。

上述负责人表示，下一步将继续围绕服务乡村振兴、助力精准脱贫和对农村创业青年的具体支持举措，以服务农村创业青年为抓手，加快农村金融创新，强化农村金融供给。 （许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)