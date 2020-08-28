【行走自贸区】航拍中国北方第一个自贸试验区

建设自由贸易试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。天津自贸试验区承载着战略任务和历史使命，（天津）市委市政府对自贸试验区改革创新高度重视，提出要求，大胆先行先试，进一步扩大开放，为推动向自由贸易港转型奠定基础，为京津冀协同发展提供对外开放新平台。

中国天津自由贸易试验区是经国务院批准设立的，中国北方第一个自贸试验区，区域面积119.9平方公里，全部位于滨海新区辖区范围之内，分为天津港东疆片区、天津机场片区、滨海新区中心商务区片区，肩负使命，承载担当。天津自贸试验区坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，对照国际一流标准，实现跨境金融便利化，着力打造国际化、市场化、法制化、便利化营商环境。在服务京津冀协同发展战略和“一带一路”建设中乘风破浪，起帆远航，制度创新，果实累累。

去年5月，天津自贸试验区深改方案批复以来，当年完成97项任务，其中16项下一年度任务提前完成，目前已完成总量的81%，形成了一批制度创新成果。4月17日，人民银行总行正式批复FT账户在天津自贸区实施，为自贸区送来最重磅的金融政策。营商环境极大改善，在全国率先实施经营许可一址多证，民非机构多项合一，电子营业执照全程电子化管理等创新举措，口岸通关效率大幅提升，通关时间和查验时间少于新加坡，进出口合规成本分别下降547美元和100美元，降幅分别达到61.7%和19.9%。

产业培育质效齐升，据最新数字统计，天津自贸区用占全市1%的面积，创造了占全市约12%的地区生产总值，融资租赁领跑全国，平行进口车率先形成全产业服务链，保税维修再制造蓬勃发展，跨境电商实现倍增，泛文化产业加速培育，已成为促进滨海新区乃至全市高质量发展的重要引擎。

创新"绿地"森林效应逐步形成，改革开放红利不断释放。放眼未来，天津自贸区将积极打造自贸区升级版，坚持人无我有，人有我优，人优我特。在其他自贸试验区没有干、不敢干的领域，提出具有天津特色的政策措施，为天津高质量发展注入新动力，打开新空间。

在京津冀协同发展和"一带一路"建设中担当新使命，展现新作为。

(责编：曹昆)