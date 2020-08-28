中国忠旺公布2020年中期业绩：纯利人民币5.3亿元

全球领先的铝加工产品研发制造商中国忠旺控股有限公司公布截至2020年6月30日止六个月之未经审核中期业绩。回顾期内，集团实现整体销量约351,637吨，总收益约人民币86.6亿元。期内利润约人民币5.3亿元，每股盈利约人民币0.07元。

中国忠旺董事长兼总裁路长青先生表示：“随着新型基础设施建设逐步落地，铝加工产业化进程加快，铝合金产品在社会效益显著的领域应用将实现重大突破。集团将继续发挥三大核心业务的协同优势、尖端技术和创新产品的先发优势，牢牢把握发展机遇。同时会致力进一步拓展铝合金产品在各个领域的应用范围，不断开发高端新产品，引领行业发展，创造社会价值。”

铝挤压业务—继续落实多元业务模式租售并举巩固市场领先地位

回顾期内，集团铝挤压业务的销量和销售收入较去年同期有所下降，主要是由于2020年第一季度上游供应商和下游客户的生产经营受到新冠肺炎疫情影响，导致集团采购、生产和销售无法正常进行。随着四月全面复工复产及国内疫情受控，集团铝挤压业务的生产和销售逐步恢复，第二季度销量及销售金额环比均大幅增长近200%。作为集团工业铝挤压业务的重要产品之一，集团铝合金模板的市场占有率遥遥领先。回顾期内，铝合金模板租赁收入同比大幅增长约442.8%至约人民币4.7亿元。

此外，集团一直致力开拓高端铝挤压材的不同应用领域，在车用高端铝挤压材方面保持佳绩，是宝马集团等多家汽车制造商的高端铝挤压产品一级供应商。随着新基建概念不断推广，集团紧抓行业发展契机及市场需求，利用铝材的特性和优点，研发适用于5G基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通及特高压等领域的铝产品。

铝压延业务—优化生产线生产效率加快行业认证步伐

回顾期内，集团铝压延业务第一季度的生产和销售受到一定程度的影响，但集团迅速复工复产，第二季度已经完全恢复至正常水平。此外，集团加快行业认证步伐，优化生产以确保第一条生产线的效率，向工业材料、交通运输、航空航天等领域的客户提供高质量铝压延产品。汽车板材方面，集团成为一家欧洲豪华汽车品牌的汽车板材一级供应商，在开拓国际高端汽车板材市场方面实现重要突破，反映了集团在全球汽车市场上的影响力。

深加工业务—迎合轻量化需求助力产业升级

回顾期内，集团继续保持与奇瑞、比亚迪及一汽等国内领先汽车厂商的合作关系，共同开发乘用车、商用车和新能源汽车轻量化项目。城轨方面，集团致力于提供高质量的铝合金型材深加工产品，为国内的上海、广州、深圳、武汉、杭州、福州、南宁、宁波等城市轨交项目提供车体铝挤压材。此外，集团还为时速350公里及250公里中国标准化动车组“复兴号”提供整车车体铝挤压材，为轨道交通的绿色智能轻量化发展贡献力量。

重视创新研发为集团发展添动力

集团一直视研发与创新为企业可持续发展的基石，不断通过技术创新强化产品优势及企业实力。于回顾期内，集团完成51项型材新产品开发及25项深加工新产品开发，共获授权专利97项，参与制修订行业标准9项，印证公司创新能力。同时，集团创造性地研发出具有耐腐蚀功能的高端铝板，能极大满足国内快速增长的集成电路专用设备市场需求，有望跨行业打破国外垄断，有效填补国内相关产品空白。

展望未来，路长青先生表示：“过去半年我们面对疫情的严峻考验，集团积极履行企业社会责任，向社会各界捐款捐物，同时实施一系列防疫抗疫措施，做好特殊时期的风险管理。最后，感谢所有员工、客户、供应商及合作伙伴的支持和信赖，集团将在挑战中把握机遇，在变局中开创新局，引领行业走向未来。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)