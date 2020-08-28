人民网>>财经>>产业

融创崔坤：以品质、服务构建核心城市居住体验

人民网记者毕磊

2020年08月28日14:35  来源：人民网-财经频道
 

　　每座城市都有自己的气质与内核，时代的变迁下，屡看屡新。位于雄安新区与北京之间的廊坊，对接大兴机场红利，作为京津冀大融合的连接线，廊坊的发展牵动着每个房地产企业的心。

　　2020年，循迹不断迭新的城市抱负，融创携三盘“壹号系”作品齐落廊坊，融创北京区域集团环京公司总经理崔坤在接受媒体采访时表示，现代人对房子的定义已经不仅是一个容身之所，更是一个舒适温暖的地方，如今“快节奏”的生活中，“温暖”是不可多得的奢侈品，融创北京区域集团环京公司为打造美好生活而来，希望通过城市改善与这个城市共同成长。

　　以共建者的身份融入廊坊发展

　　2012年，京沪高铁通车，出北京南站的首站，18分钟，即可抵达廊坊。今年4月30日，北京大兴国际机场北线高速北京河北廊坊段(下称廊坊段)通车。从廊坊市区到北京大兴国际机场只需20分钟。廊坊形成集航空、高铁、城际铁路、公路等多种交通方式为一体的“环首都一小时”综合交通运输体系。交通的优化，让廊坊的城市量级迅速迭代。

　　崔坤指出，在高铁与空港双引擎驱动下，廊坊正迸发着全面焕新的能量，这里有机会成为世界级航空大都会，有临空经济区、有高端产业及人口聚集，也将吸引更多资金汇聚。源于对廊坊未来的坚定信心，作为中国家庭美好生活整合服务商的融创，将会以共建者的身份加入这一历程之中，共建更美好的廊坊，与廊坊共生长。

　　2017年，融创北京区域战略升级，形成“1首都+5省会+多中心城市”的区域布局，并将环京地区作为京津冀世界级城市群的重点区域进行深耕。

　　“融创希望融入到廊坊的发展中来，发挥我们在地产、文旅、科技等方面的优势和力量，能够在城市发展过程中出一份力。”崔坤表示，融创对整个环京城市做了一个比较全面的系统分析，考虑到对廊坊未来的这种价值的判断和对城市的理解，我们也将环京公司的总部设置到了这里，将以廊坊为中心辐射各个城市。

　　据介绍，融创北京区域集团环京公司，融入京津冀城市生长脉络，深耕环北京城市群。历经精耕沉淀，足迹已经遍布廊坊、唐山、张家口、兴隆等环北京核心城市和高价值区域。

　　谈到融创在廊坊发展前景时，崔坤表示，很多企业也都针对廊坊的发展有自己的布局，这一方面体现了廊坊的发展需求，另一方面也说明大家都认可廊坊发展的潜力。廊坊这个城市相对来讲，客户需求比较开放，临近北京的区域优势，也让廊坊在客户理念以及接受新事物的能力都比较超前。

　　“为此，融创在品牌方面进行全面升级，打造出更优质的产品，更合理的社区布局，秉持高端的定位，完善相关配套的建设，满足客户群体不断提高的生活品质，增加对融创的信赖。”崔坤如是说。

　　以品质、服务构建核心城市居住体验

　　崔坤指出，融创对于产品以及居住品质有着非常严苛的要求，力求每一部作品都融入居住客户的生活品质需求。作为融创北京区域集团精琢多年的核心产品系之一，“壹号系”产品衍承融创TOP级产品系“壹号院”的营造哲学，聚焦城市具有潜力的核心地段，在规划、建筑、园林、配套、服务等方面，以标杆品质代言区域高端住宅典范。

　　据记者了解，融创在廊坊的三个项目分别位于安次区、开发区、广阳区，均属于地理位置优越、区位优势比较明显的核心位置。以廊坊融创·翡丽壹號为例，该项目位于廊坊开发区祥云道以南、创业路以西，距离廊坊东站约8公里，距京沪高速廊坊出口约3公里，地理位置优越。从配套上看，项目北侧临近廊坊开发区人民医院、济民中医医院；紧邻文化艺术中心公园、北凤道两侧带状公园等，呈现出一个全维度的自然生态格局。

　　崔坤指出，融创的产品从细节出发，在设计方面并不追求面积，而是更讲究适用，在服务方面也更好地契合生活品质，“这次融创·翡丽壹號项目专门引入了归心社区。“

　　据悉，归心社区是融创独创的社区配套服务体系，里面会包含儿童乐园、健身中心、业主食堂、阅读空间，业主不出门就能解决基本生活和精神需求，为业主打造专属的、定制的服务，是融创独有的高端生活价值体系。

　　崔坤强调，对于融创来说，一直以来都在契合城市规划的发展主线，坚持“只定制不复制”的产品理念。致力于通过高品质、多元的产品与服务，为廊坊人民带来融创式的美好生活。

　　“焕新一个城市必须从人居出发，人居代表了一个城市的审美力、品鉴力以及生活方式。我们希望融创能够带给廊坊新的居住品质，以及新的生活方式。” 崔坤如是说。 

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved