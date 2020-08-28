融创崔坤：以品质、服务构建核心城市居住体验

每座城市都有自己的气质与内核，时代的变迁下，屡看屡新。位于雄安新区与北京之间的廊坊，对接大兴机场红利，作为京津冀大融合的连接线，廊坊的发展牵动着每个房地产企业的心。

2020年，循迹不断迭新的城市抱负，融创携三盘“壹号系”作品齐落廊坊，融创北京区域集团环京公司总经理崔坤在接受媒体采访时表示，现代人对房子的定义已经不仅是一个容身之所，更是一个舒适温暖的地方，如今“快节奏”的生活中，“温暖”是不可多得的奢侈品，融创北京区域集团环京公司为打造美好生活而来，希望通过城市改善与这个城市共同成长。

以共建者的身份融入廊坊发展

2012年，京沪高铁通车，出北京南站的首站，18分钟，即可抵达廊坊。今年4月30日，北京大兴国际机场北线高速北京河北廊坊段(下称廊坊段)通车。从廊坊市区到北京大兴国际机场只需20分钟。廊坊形成集航空、高铁、城际铁路、公路等多种交通方式为一体的“环首都一小时”综合交通运输体系。交通的优化，让廊坊的城市量级迅速迭代。

崔坤指出，在高铁与空港双引擎驱动下，廊坊正迸发着全面焕新的能量，这里有机会成为世界级航空大都会，有临空经济区、有高端产业及人口聚集，也将吸引更多资金汇聚。源于对廊坊未来的坚定信心，作为中国家庭美好生活整合服务商的融创，将会以共建者的身份加入这一历程之中，共建更美好的廊坊，与廊坊共生长。

2017年，融创北京区域战略升级，形成“1首都+5省会+多中心城市”的区域布局，并将环京地区作为京津冀世界级城市群的重点区域进行深耕。

“融创希望融入到廊坊的发展中来，发挥我们在地产、文旅、科技等方面的优势和力量，能够在城市发展过程中出一份力。”崔坤表示，融创对整个环京城市做了一个比较全面的系统分析，考虑到对廊坊未来的这种价值的判断和对城市的理解，我们也将环京公司的总部设置到了这里，将以廊坊为中心辐射各个城市。

据介绍，融创北京区域集团环京公司，融入京津冀城市生长脉络，深耕环北京城市群。历经精耕沉淀，足迹已经遍布廊坊、唐山、张家口、兴隆等环北京核心城市和高价值区域。

谈到融创在廊坊发展前景时，崔坤表示，很多企业也都针对廊坊的发展有自己的布局，这一方面体现了廊坊的发展需求，另一方面也说明大家都认可廊坊发展的潜力。廊坊这个城市相对来讲，客户需求比较开放，临近北京的区域优势，也让廊坊在客户理念以及接受新事物的能力都比较超前。

“为此，融创在品牌方面进行全面升级，打造出更优质的产品，更合理的社区布局，秉持高端的定位，完善相关配套的建设，满足客户群体不断提高的生活品质，增加对融创的信赖。”崔坤如是说。

以品质、服务构建核心城市居住体验

崔坤指出，融创对于产品以及居住品质有着非常严苛的要求，力求每一部作品都融入居住客户的生活品质需求。作为融创北京区域集团精琢多年的核心产品系之一，“壹号系”产品衍承融创TOP级产品系“壹号院”的营造哲学，聚焦城市具有潜力的核心地段，在规划、建筑、园林、配套、服务等方面，以标杆品质代言区域高端住宅典范。

据记者了解，融创在廊坊的三个项目分别位于安次区、开发区、广阳区，均属于地理位置优越、区位优势比较明显的核心位置。以廊坊融创·翡丽壹號为例，该项目位于廊坊开发区祥云道以南、创业路以西，距离廊坊东站约8公里，距京沪高速廊坊出口约3公里，地理位置优越。从配套上看，项目北侧临近廊坊开发区人民医院、济民中医医院；紧邻文化艺术中心公园、北凤道两侧带状公园等，呈现出一个全维度的自然生态格局。

崔坤指出，融创的产品从细节出发，在设计方面并不追求面积，而是更讲究适用，在服务方面也更好地契合生活品质，“这次融创·翡丽壹號项目专门引入了归心社区。“

据悉，归心社区是融创独创的社区配套服务体系，里面会包含儿童乐园、健身中心、业主食堂、阅读空间，业主不出门就能解决基本生活和精神需求，为业主打造专属的、定制的服务，是融创独有的高端生活价值体系。

崔坤强调，对于融创来说，一直以来都在契合城市规划的发展主线，坚持“只定制不复制”的产品理念。致力于通过高品质、多元的产品与服务，为廊坊人民带来融创式的美好生活。

“焕新一个城市必须从人居出发，人居代表了一个城市的审美力、品鉴力以及生活方式。我们希望融创能够带给廊坊新的居住品质，以及新的生活方式。” 崔坤如是说。

(责编：毕磊、夏晓伦)