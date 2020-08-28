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58同城不同年龄层就业解析：95后求职者更倾向新一线城市

2020年08月28日11:00  来源：人民网-财经频道
 

日前，58同城发布了不同年龄层就业趋势解析，统计1980-1989 年（以下简称80后）、1990-1994年（以下简称90后）、1995-1999年（以下简称95后）、2000-2002年（以下简称00后）群体今年1-7月招聘求职信息，从城市、企业规模、行业、职业等维度，分析年龄对求职者选择就业岗位的影响。

分析显示，80后首选普工职位，90后青睐居民服务业，95后热衷住宿和餐饮业，服务员为00后热门岗位，年长者偏爱技能型岗位。95后更加关注新一线和二线城市，00后更倾向于二三线城市。

据58同城招聘研究院数据显示，今年1-7月，80后-95后求职者就业需求均成同比增长趋势。其中80后、90后和95后求职需求增长分别为29.52%、8.54%和4.68%。

从不同年龄层求职者对城市的选择上看，今年1-7月，00后更倾向于新一线和二三线城市，选择二线城市的00后占比排名第一，达到25.21%。95后更加关注新一线、二线城市，二者占比分别为24.19%和26%。90后热衷于到新一线城市求职，占比25.04%，略高于二线城市占比。80后的求职倾向与90后相似，新一线和二线城市求职的愿望较为强烈。此外，随着年龄增长，求职者对一线城市的关注程度占比由00后的9.87%渐次提升到80后的13.06%，一线城市的高收入和众多工作机会，能帮助求职者实现职场价值。

从企业规模上看，58同城招聘研究院数据显示，今年1-7月，各阶段求职者求职投递主要集中在1-49人规模企业，其次是50-99人和100-499人规模企业。其中，90后和95后对500-999人规模企业求职投递同比增长，80后在各规模企业均呈现同比上升趋势。受特殊环境影响，大型企业在今年备受求职者青睐，不过，“上有老下有小”的80后，为了尽快找到工作获得收入，放宽了对企业规模的选择限制，对各种规模企业的简历投递都有所增加。

今年1-7月，95后-00后求职热门行业TOP3分别为批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业，90后、80后求职热门行业TOP3均是批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业。可见，批发和零售业是各年龄层求职的首选。其中，90后、80后在批发和零售业占比近30%， 80后在制造业占比均超过12%。从求职需求增速来看，今年1-7月，各年龄层求职者在租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业的求职投递均同比增长。

58同城招聘研究院数据还显示，今年1-7月，00后求职热门职位TOP3分别是服务员、普工、店员/营业员，其中服务员占比高达25.67%。95后求职热门职位TOP3分别是普工、文员、店员/营业员，90后求职热门职位TOP3分别是普工、货运司机、文员，80后求职热门职位TOP3分别是普工、货运司机、商务司机，从整体趋势上看，年纪较大的求职者更偏向于从事技能类职位，年轻人则更喜欢服务类职业。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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