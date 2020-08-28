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迅雷发布2020年Q2财报：第二季度营收4430万美元

2020年08月28日15:32  来源：人民网-财经频道
 

2020年8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4,430万美元，环比下降8.3%。其中，云计算及其他互联网增值服务营收为2,100万美元，环比下降0.9%；会员业务营收为2,070万美元，环比下降11.4%；互联网广告营收270万美元，环比下降30.4%。

财报显示，由于一季度春节假期延长，带动了订阅用户数量的增加，随着假期结束，订阅用户数量有所回落，会员业务和广告业务收入有所下降。截至2020年6月30日，迅雷会员用户数为390万，而上一个季度为460万。每会员平均营收为37.5元人民币，而上一季度，这一数字为35.9元人民币。

在第二季度，公司实施了组织结构优化、控制费用支出的措施，以提升运营效率。据财报数据显示，2020年第二季度带宽成本为1,390万美元，占总营收的31.4%，而上季度为1,800万美元，占总营收的37.1%。带宽成本环比下降主要因为带宽采购及带宽利用效率的优化。与此同时，本季度销售与营销费用大幅下降至440万美元，占总营收的9.9%，而上季度为670万美元，占总营收的13.9%。销售与营销费用的下降是由于本季度减少了市场推广活动。一般及行政管理费用为1,010万美元，占总营收的22.8%，其中包含了约500万美元的一次性人员优化成本；而上季度一般及行政管理费用为840万美元，占总营收的17.5%。此外，本季度对部分资产计提减值损失共计510万美元，占总营收的11.4%。

截至第二季度末，迅雷持有的现金、现金等价物及短期投资共计2.57亿美元，第一季度末为2.56亿美元。

公司董事会在第二季度批准了一项股票回购计划，授权管理层自2020年6月30日起的一年内可回购不超过2,000万美元的公司股票。截至本公告发出时，在该计划下已回购约119万美国存托凭证，使用资金约447万美元。

迅雷董事长兼首席执行官李金波先生表示：“第二季度是公司调整与发展的时期。在这一季度，我们优化了组织结构，削减非必要支出，使业务更精简、更聚焦。这一举措也导致了大量一次性费用与减值，造成净亏损有所增加，但预计将对未来季度的费用控制产生积极影响。相比一季度的增长，虽然第二季度总营收环比有所下降，但我们在产品研发及运营效率提升方面开始取得积极的进展。近期，迅雷云盘在苹果应用商店上架，有助于进一步提升用户体验。未来，我们将专注于能够推动高质量发展的核心业务。为应对COVID-19背景下的外部不确定性，我们将继续执行审慎的财务管理策略，重视投入产出效率，抓住新的发展机遇。”（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)
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