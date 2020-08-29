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易军：以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级

2020年08月29日00:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰） 8月28日，中国建筑业协会在北京召开第七届会员代表大会第一次会议。住房和城乡建设部党组成员、副部长易军在会议上表示，希望中国建筑业协会能够围绕住房和城乡建设部中心工作，发挥行业组织的独特优势，配合做好建筑业高质量发展工作，努力打造好“中国建造”品牌。

他指出，一是加快推动绿色建造，督促引导企业和项目开展绿色策划、绿色设计、绿色施工，全面提升绿色建造水平。二是推动新型建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级。三是加快推动智能建造与建筑工业化协同发展，尽快形成涵盖全产业链的智能建造产业体系。四是加快推进工程建设标准国际化，为我国企业参与国际工程提供标准服务。五是加快提升建筑工程品质，推动各地落实工程质量安全手册制度，加强工程建设全过程质量安全管理。六是推进新时代建筑产业工人队伍建设，不断提升工人技能水平。“我相信，中国建筑业协会能够进一步加强自身建设,提升服务水平,为促进行业转型升级、实现高质量发展,发挥应有作用。”

在随后召开的七届一次理事会上，大会以无记名投票方式选举产生了第七届理事会常务理事和负责人。住房和城乡建设部原副部长齐骥当选第七届理事会会长。

齐骥指出，当前建筑业主要存在大而不强、组织方式落后、缺少核心竞争力、从业人员技能素质偏低等问题。

针对这些短板，他指出了协会未来一段时间的主要工作方向：

一是推广发展装配式建筑、钢木建筑等新型建造方式，酝酿成立钢木建筑分会。二是提升行业机械化施工水平，深化信息技术与建筑业的融合。三是推广工程总承包和专业施工相结合的新型施工组织方式，助力中小企业健康发展。四是健全产业工人技能标准体系，培养高素质技能人才。

他强调，要从加强中国建筑业协会专家委员会建设、发布中国建筑业年度十大创新技术、开展BIM大赛、推动团体标准编制等方面进一步强化推进行业技术创新；要从加强信息服务、做好法律咨询、找准会员需求等方面进一步强化为会员提供有效服务。

同时，协会要把加强调查研究、做好鲁班奖评选、加强自身建设作为三个抓手，自觉履行社会责任，发扬在精准扶贫和抗击疫情中表现出来的奉献精神，凝聚行业力量，共同为推动建筑业持续健康发展贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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