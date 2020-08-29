长春农博会 闭幕不落幕

本报长春8月28日电 近日，为期10天的第十九届中国长春国际农业·食品博览（交易）会闭幕。受疫情影响，本届农博会招商招展面临不少困难，但仍有1800余家省内外名优特色农产品企业参展。据不完全统计，展会期间达成经贸合作项目29项，签约金额44.63亿元，现场交易额达4.55亿元。

一场接一场的直播带货是今年农博会的亮点。本届展会搭建了8个农博“云上”直播间，组织首届吉林省农民快手网络达人直播、长春地区优质农产品农博会直播带货专场等活动，充分利用网络营销模式，推动农产品线上交易。

本届农博会建立了“10+365”（线下参展10天，线上展示交易365天）一站式网上交易服务平台，探索实践双线深度融合营销模式。参展企业入驻农博云商城，不仅能在线下10天的展会进行实体展示交易，还可常年在线与采购商即时互动，实现在线洽谈、在线签约。

《 人民日报 》（ 2020年08月29日 02 版）

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