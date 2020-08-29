中国经济社会理事会五届二次会议在京召开

新华社北京8月28日电 中国经济社会理事会五届二次会议27日至28日在京召开。全国政协副主席、中国经济社会理事会主席张庆黎出席并讲话。
张庆黎强调，经社理事会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保各项工作服从服务党和国家工作大局，更好助力经济社会发展。要聚焦决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，紧扣事关人民群众切身利益问题，深入开展调查研究和决策咨询，广泛凝聚共识。要发挥高端智库作用，为“十四五”规划制定实施提供智力支持，助推构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要积极开展对外交流，进一步加强自身建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出贡献。
会议听取了经社理事会常务理事会工作报告。
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