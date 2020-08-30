主动开放市场积极扩大进口 中国外贸惠及全球经济

全球新冠肺炎疫情冲击国际贸易，面对困难，我国坚持改善口岸营商环境，大力推进贸易便利，主动开放市场，积极扩大进口，不断培育外贸发展新优势，稳住外贸基本盘。中国外贸的稳定发展，不仅惠及中国经济和中国人民，也带动所有贸易伙伴共同发展，惠及全球经济和世界各国人民。

主动开放市场

积极扩大进口

7月27日，第三届中国国际进口博览会进入开幕倒计时100天，各国企业积极报名参展，不少展区“一位难求”。

商务部相关负责人表示，举办进博会，是中国支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场的重要举措。从过去出口创汇“卖全球”，到今天扩大进口“买全球”，我国主动开放市场扩大进口，带动所有贸易伙伴的共同发展，惠及全球经济和世界各国人民。

——连续下调关税，激发进口潜力。

去年1月起，我国对700余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；7月1日起，对298项信息技术产品降低关税。今年1月1日起，又下调850余项商品进口关税。关税总水平持续降低，便利了全世界高品质商品进口，丰富了国内市场供给，为商品价格下调创造空间，更好满足了国内生产生活需要。

——拓展进口市场，推动形成多元化格局。

今年上半年，我国与“一带一路”沿线国家进出口4.2万亿元，虽然同比下降0.9%，但比我国外贸整体降幅低2.3个百分点；占比达到29.5%，比去年同期提升0.7个百分点。

——扩大进口品类，丰富消费选择。

适应消费升级趋势，我国不断扩大进口商品的品类，提高进口质量，为人们提供了更加丰富的消费选择。2019年，我国消费品进口增长近20%，占进口总额已超过10%，进口额超过1.4万亿元。今年上半年，我国大豆、牛肉进口分别增加17.9%、42.9%。

“中国坚持扩大进口，向世界各国展示了中国担当，为全球经济注入了中国红利。”商务部新闻发言人高峰表示，随着中国进一步扩大开放，“中国进口”成为促进世界经济发展的新动力。

改善营商环境

促进贸易便利

前不久，上海耐恰尔肠衣有限公司一批出口食品需要尽快开展合格核查，否则将影响企业后续出口业务。由于时间紧迫，上海海关创新“线上核查”模式，公司通过海关信息化系统在线传输电子资料，实现“云盘点”“云验核”，短短几天时间就完成了核查手续，顺利复工复产。

“时间压缩，成本降低，贸易更便利，企业的获得感更强了。”耐恰尔公司总经理何臻俊说。

进出口货物“提前申报”、跨境货物“汇总缴税”……近年来，我国接连出台优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化的若干措施，积极打造市场化、法治化、国际化的营商环境，促进贸易便利。“海关总署与商务部、市场监管总局等部门密切合作，推动相关政策举措落地生根，取得了良好成效。”国家口岸管理办公室主任黄冠胜说。

优化作业流程——深化全国通关一体化改革，企业可以选择在全国任一海关报关，任一口岸通关；推进海关、边检、海事一次性联合检查；开通农副产品快速通关“绿色通道”；建设国际贸易“单一窗口”，实现全国口岸全覆盖。

压减监管单证——截至目前，需在进出口环节验核的监管证件已从86种减至44种，除4种安全保密需要等特殊情况外，其余全部实现联网核查自动比对，多数货物都在通关环节实现了“秒放”。

降低物流成本——进一步完善收费目录清单制度、精简口岸收费项目、加强市场引导和行业规范、积极推行一站式“阳光价格”、开展口岸环节违法违规收费问题整治等。根据世界银行的数据，到2019年，我国跨境贸易出口合规成本已从2017年的每个标准集装箱568.7美元降至330美元，降幅达42%；进口合规成本从2017年的每个标准集装箱915.9美元降至318美元，降幅达65.3%。

提高通关时效——今年7月，全国进口整体通关时间38.5小时，出口整体通关时间2.2小时，比2017年分别压缩60.4%和82.2%。

我国持续优化口岸营商环境，推进贸易便利化不停步，为全球外贸发展注入强劲的正能量。

“前4月出口份额同比增加0.1个百分点，这说明中国外贸在抗压力和竞争力不断提升的同时，对世界经济发展的带动力也在增强。”海关总署署长倪岳峰表示。

加快改革创新

提升贸易质量

“如果我们成功申请到增值税一般纳税人资格试点，那么从国内采购原材料或者成品内销国内市场时，均可开具增值税发票，参与国内环节的增值税抵扣，预计每年可以节约200万元。”广州卓威脚轮有限公司亚太区财务总监年志鹏告诉记者，近日该公司向南沙综合保税区申请增值税一般纳税人资格试点，获批后将大大降低运营成本。

日前，国务院批复同意广州南沙保税港区转型升级为广州南沙综合保税区。作为位于广东自由贸易试验区内的综合保税区，南沙综保区将在自贸试验区制度创新优势上进一步叠加综合保税区政策优势，为加快发展再添优势。

“建设自贸试验区和跨境电商综合试验区能够推动发展新兴贸易业态、助力扩大进口，有利于广大消费者以更快的速度、更低的价格享受到更多更好的国外优质产品和服务，促进外贸提质增效。”中国宏观经济研究院对外经济研究所综合室副主任杨长湧表示。

去年8月，山东、江苏等6个新设自贸试验区集中亮相。从2013年9月上海自贸试验区正式挂牌成立至今，我国共设立了18个自贸试验区。今年，我国在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区，总数达到105个。根据海关总署数据，上半年，我国跨境电商、市场采购贸易出口分别增长了28.7%和33.4%。

“随着互联网技术的广泛运用，跨境电商、市场采购等新兴外贸方式蓬勃兴起，外贸转型升级有了新动能。”广州海关相关负责人介绍，前7月，广州南沙保税港区跨境电商网购保税进口109.7亿元，同比增长49.8%。

“未来，我国将围绕自贸试验区、综合保税区等建设，积极推动在重点领域和关键环节改革创新，推动形成更高层次的开放型经济发展新格局，促进外贸高质量发展。”海关总署新闻发言人李魁文表示。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)