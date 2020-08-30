江苏泓海能源LNG储罐开始水压试验

日前，江苏泓海能源有限公司投资建设的LNG项目T-1202储罐开始进行水压试验。据报道，储罐采用落地式承台，外罐直径60m，内罐直径58m，高50m，内外罐材质均选用国产低温NI9钢。本次储罐水压试验充水高度为19.86m，充水体积约52472立方米，保压时间48h。试压试验分为充水高度检查、静水压试验、气压试验、负压试验、排水高度检查、基础沉降观测、内罐冲洗、内罐清理、内罐底板焊缝检查等项目，计划43天完成两座LNG储罐水压试验。

LNG储罐水压试验是储罐性能测试关键试验之一，也是LNG储配站项目重要关键工程节点。据悉，储罐水压试验的圆满完成也将确保后续保冷、防腐、电仪设备安装等工序的有效顺利推进，对LNG储配站项目具有里程碑式的意义。目前，LNG储配站项目已完成总体进度97%，预计2020年12月机械完工。（牛广文）

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