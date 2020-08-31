创新社会治理经验交流会举行

本报电 （谢龙）8月30日，2020全国创新社会治理典型案例颁奖暨经验分享活动在吉林省敦化市举行。

2020年全国创新社会治理典型案例征集活动由人民网与中央党校（国家行政学院）社会和生态文明部联合主办，今年4月份启动，通过网友投票、专家综合测评，最终总结出一批创新社会治理典型案例。吉林省延边州敦化市、浙江省宁波市鄞州区、山东省济宁市嘉祥县、重庆市南岸区、广东省佛山市南海区、重庆市合川区、四川省成都市青羊区、江苏省南京市六合区、湖南省株洲市醴陵市、四川省成都市成华区获得最佳案例。

在本次活动中，来自各个领域的专家、学者和工作人员分享和研讨了创新社会治理的案例。活动旨在以创新社会治理，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

(责编：杨光宇)