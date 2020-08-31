权益基金爆款多 债券基金大缩水

一边是权益类基金发行异常热闹，另一边收益相对稳健的债券基金份额却出现了较大缩水，部分货币基金也于下半年进入了清算程序。

一边是权益类基金发行火爆，另一边债券基金却持续缩水。中基协8月26日公布的最新数据显示，截至7月末，债券基金最新份额为2.63万亿份，环比减少超2300亿份。

8月25日晚间，兴全合丰三年发布提前结束募集公告，成为8月份第三只一日售罄的权益类基金。同日，8月24日发行的南方创新驱动亦提前结束募集。东方财富Choice数据显示，截至8月27日，本月已成立的百亿基金有7只，均属于权益类基金。

据记者不完全统计，下半年以来，相继有广发集泰债券、东吴鼎利债券、东吴增利债券、中信建投货币等固收类基金宣告进入清算程序。

权益类基金持续大卖

东方财富Choice数据显示，截至8月27日，今年以来，共有25只首募规模超百亿的爆款基金，其中有23只属于权益类基金，这其中还不包括募集阶段超过百亿，但因为末日比例配售导致成立规模在百亿之下的爆款基金。

8月震荡行情下，投资者认购权益类基金的情绪依旧高涨。从近一周基金成立情况来看，8月21日成立的中欧阿尔法，该只基金募集上限80亿元，首日认购资金超500亿元，也是一只“日光基”。8月24日成立的易方达信息行业精选，首募规模达到106.03亿元。当天，另外一只权益类基金南方创新驱动开售，按照基金发售公告，150亿元为募集上限，开售仅两天便售罄。

8月25日发行的兴全合丰三年，仅用一天就提前结束募集，据渠道人士透露，募集金额已经超过100亿元，按照80亿元的募集上限，将会进行比例配售。

目前基金带货能力最强的渠道，依旧在银行和券商手里。记者查阅上述两只开售卖到百亿元的基金公告发现，其主要代销渠道在各大银行和券商，且曾在募集前增加了多家代销机构。

除了银行和券商的号召力外，上述两只权益类基金之所以能在震荡市场脱颖而出，与其基金公司和基金经理的出身背景息息相关。

据了解，兴全合丰三年的管理人兴证全球基金在投资者中的口碑一向较好，曾经也在低迷的震荡市发售过300亿元规模的兴全合宜混合，旗下另外一只产品兴全社会责任混合深受个人投资者追捧，去年末个人投资者持有比例接近90%，与近期新发的这只产品同属季文华管理。认购超150亿元的南方创新驱动得益于其背后头部公司以及明星基金经理的光环背景。

固收类基金黯然清盘

这个夏天，权益类基金新发市场天天就像过年般热闹。然而，另一边收益相对稳健的债券基金份额却出现了较大幅度的缩水，部分货币基金也于下半年进入了清算程序。

中基协公布的最新数据显示，截至7月末，股票基金最新份额为1.05万亿份，环比增加232.37亿份；混合基金最新份额为2.07万亿份，环比增加2168.75亿份；货币基金最新份额为7.61万亿份，环比增加407.81亿份；债券基金最新份额为2.63万亿份，环比减少2308.38亿份。其中混合基金份额增长最多，债券基金份额缩水最多。

巨潮资讯网显示，近期有部分基金公司旗下货币基金或债券基金发布了最新清算报告。8月25日，中信建投货币基金发布的清算报告显示，该只基金于8月3日进入清算程序。资料显示，该只基金于2014年成立，去年末规模触及清盘线边缘，今年一季度末规模低于清盘线。

同日，东吴鼎利债券（LOF）发布的清算报告显示，该只基金曾由分级基金转型而来，该只基金于7月8日进入清算程序，7月23日进入二次清算程序。

8月20日，东吴基金旗下另一只债基东吴增利债券发布的清算报告显示，该只基金于7月20日进入清算程序，目前在等待二次清算。截至8月14日，该只基金持有的停牌债券尚未复牌。

此外，8月份宣布清盘的固收类基金还有嘉实中证中期企业债、海富通季季通利等。

对于固收类基金的清盘现象，独立财经评论员郭施亮对《国际金融报》记者表示，固收基金清盘源自于市场优胜劣汰的需求。现阶段基金产品数量太多，同质化产品过剩或缺乏竞争力的产品，难免会遭到淘汰。固收类基金要重获投资者青睐，仍需要提升资产配置的水平，增强业绩表现，提升基金的口碑，业绩才是最重要的说服力。

在当前市场行情下，固收类基金如何依靠业绩吸引更多投资者认购？泰石投资董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示，固收类基金可以加大可转债配置比例来追求超额收益。

震荡市更适合基金投资

截至8月27日，年内新基金发行规模已经达到1.96万亿元。站在即将突破2万亿元的关口，业内人士普遍认为，震荡市场下，普通个人投资者更适合做基金投资。

资深基金研究专家王群航对《国际金融报》记者表示，在当前震荡市场行情中，更适合公募基金这类专业化的资产管理工具为投资者挖掘投资机会，实现可观收益。因为更多的基民不像股民，无法实现每日盯盘观察行情，离二级市场其实很远，所以股市的小幅震荡和波动对其影响不大。此外，公募基金更擅长于从市场中把握整体投资趋势。

韩玮对记者表示，大型基金投资冲击成本高，一般震荡行情根本不做波段操作，当前大盘在安全区对权益类基金是建仓良机。

“流动性推动估值上升的行情已经结束，接下来我们最重要的工作，就是在新的细分赛道里挖掘低估值标的，选取更有性价比的公司来进行配置。”南方创新驱动基金经理骆帅表示。

对于接下来的市场，骆帅认为大概率是震荡格局，因为现在的估值水平不算低位，尽管与2015年最高点还有一段距离，但是目前与2018年年初、2011年年初是比较接近的。

具体到行业配置，郭施亮认为，医药科技与消费行业存在一定的高估表现。未来市场分化格局存在，头部公司可能会持续获得高溢价表现，但未来市场逐渐转变为存量资金博弈的环境，对头部企业影响有限，对非头部或同质化明显的企业会构成不小的冲击。

韩玮则分析称，接下来休闲娱乐、现代金融等板块具有非常好的风险收益特征。

(责编：李都也(实习生)、李栋)