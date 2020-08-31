【行走自贸区】辽宁自贸试验区：提升东北老工业基地竞争力 打造对外开放新引擎

人民网北京8月31日电 （记者车柯蒙）8月28日，“行走自贸区”辽宁自贸试验区云座谈在线上举行。辽宁省商务厅自贸区综合指导处副处长张永卓、辽宁自贸试验区沈阳片区管委会副主任喻伯阳、辽宁自贸试验区大连片区管委会副主任王久飞、辽宁自贸试验区营口片区管委会常务副主任朱恒南出席“云座谈”，共同探讨辽宁自贸试验区在推动试点任务落地落实、复制推广制度创新成果、探索完成特色试点任务、释放改革红利等方面工作所取得的成效。

张永卓指出，辽宁自贸试验区的战略定位是落实中央关于加快市场取向体制机制改革、推动结构调整的要求，着力打造提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平的新引擎。

“辽宁自贸试验区的发展目标是经过三到五年改革试验，构建开放型经济新体制，营造国际化、便利化的营商环境，形成与国际贸易通行规则相衔接的制度创新体系，努力建成高端产业集聚、投资贸易便利、金融服务完善、监管高效便捷、法制环境规范的先行先试区，建成引领带动东北地区转变经济发展方式、提高经济发展水平的示范带动区，提升东北老工业基地发展整体竞争力。”张永卓表示。

大胆闯、大胆试、自主改

自贸试验区建设工作取得阶段性成果

据了解，辽宁自贸试验区系国家第三批自贸试验区， 2017年4月1日正式挂牌运行，实施范围119.89平方公里，涵盖沈阳、大连、营口三个片区。

据张永卓介绍，运营建设三年来，辽宁自贸试验区坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，重点在投资、贸易、金融、事中事后监管等领域开展创新试验，先后形成12项辽宁经验在全国复制推广。

按照国家各自贸试验区差异化探索的工作要求，辽宁自贸试验区以提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平为重点，突出东北地区的引领带动作用，加强东北亚地区开放合作。

三年来，东北振兴“孵化器”作用正在显现，辽宁自贸试验区区内企业由原来1.2万户增长到现在的5.8万户，新增注册资本6987亿元。面向东北亚开放合作“桥头堡”效应初步形成，截至目前，辽宁自贸试验区已有217家东北亚外资企业入驻。

三年来，辽宁自贸试验区大胆闯、大胆试、自主改，各项改革创新工作稳步推进。

在投资领域改革方面，全面实行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，对外商投资项目及企业设立及变更实行备案制。进一步深化商事登记制度改革，各片区建立综合大厅，实现一站式办公及审批事项网上办理，一人一窗一天完成企业开办全流程，建设项目审批15天颁发施工许可证。

在贸易便利化方面，全面上线国际贸易“单一窗口”升级版，率先在全国实现海陆空口岸主要业务综合覆盖率100%，加速推动了口岸通关效率和贸易便利化水平迈上新台阶。

在金融领域创新方面，先后出台了推动先进制造、融资租赁、金融服务、科技创新等产业支持政策，加速推动金融领域产业发展。同时，建立大数据中心，建立云研判模型，对金融企业行为进行有效监控，实现了监控方式从之前的“撒网式监管”向“快速监管”、“精准监管”的转变，提升了对金融企业的监管水平。

三年来，辽宁自贸试验区改革红利得到释放，三年共新增注册企业4.8万户，新增注册资本6987亿元。

推动转型升级和高质量发展

打造引领全省改革开放新引擎

张永卓表示，下一步，要着力抓好辽宁自贸试验区改革开放创新，推动转型升级和高质量发展。以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加强统筹谋划和改革创新，努力把自贸试验区建设成为引领全省改革开放的新引擎。

一是进一步加大改革开放压力测试。对标全面与进步跨太平洋伙伴关系协定、区域全面经济伙伴关系、中日韩自贸协定等国际规则，在双边贸易、环境保护、知识产权等规则方面深入开展探索试验，研究提出自贸试验区进一步深化改革开放实施方案。

二是加强制度创新系统集成。及时总结、系统梳理形成高质量改革创新经验和实践案例，增强试点经验的创新性、有效性和系统集成，2020年，再出台2批不少于40项改革创新经验。

三是推动赋予自贸试验区更大改革自主权。紧扣辽宁自贸试验区战略任务，积极争取国家赋予更大地系统化集成化改革自主权，推动省级经济管理权限下放，力争逐步达到省级层面无审批。

四是推动产业高质量发展。按照区划布局和发展重点，围绕最新版外商投资准入负面清单，大力开展招商引资，推进重点产业集聚。同时，通过制度创新，优化企业服务，降低企业运营成本，提升新注册企业运营率。

五是做好自贸试验区经验复制推广。加快复制推广自贸试验区改革创新经验，主动对标自贸试验区先进做法，充分释放改革创新红利。

(责编：车柯蒙、孙阳)