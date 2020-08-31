【行走自贸区】辽宁自贸试验区大连片区：坚持制度创新 释放发展活力

人民网北京8月31日电 （记者车柯蒙）8月28日，“行走自贸区”辽宁自贸试验区云座谈在线上举行。辽宁省商务厅自贸区综合指导处副处长张永卓、辽宁自贸试验区沈阳片区管委会副主任喻伯阳、辽宁自贸试验区大连片区管委会副主任王久飞、辽宁自贸试验区营口片区管委会常务副主任朱恒南出席“云座谈”。
王久飞在会上表示，辽宁自贸试验区大连片区挂牌三年多来，在制度创新方面取得丰硕成果。率先全面完成《中国（辽宁）自由贸易试验区总体方案》涉及大连片区的119项改革试点任务，复制推广国家和辽宁省借鉴改革试点经验291项，总结梳理制度创新举措273项。
王久飞表示，三年多来，辽宁自贸试验区大连片区国际化营商环境水平不断提升。对标国际先进，以标准化引领“证照分离”改革全覆盖，“企业全生命周期一窗受理”纳入国家公共服务标准化试点。全国首创“五位一体”商事登记确认制，实现无人审批、智能确认，执照立等可取，企业注册登记步入“秒批”时代。贸易便利化自由化成效显著。全国首创 “以审代查”和“非侵入式”稽查、出口货物检验检疫“云签发”平台、口岸危险货物“谎报匿报四步稽查法”等贸易便利化创新举措，受到了国家有关部委的高度重视。2019年，大连片区口岸进出口通关时间比2017年分别压缩了77.9%和79.7%。
据介绍，得益于制度创新，大连片区发展活力显著增强。截至今年上半年，累计新注册企业25686家，注册资本3400亿元，新注册外资企业334家，注册资本93亿美元；累计实现进出口总额5077亿元。大连片区用全市二百分之一的面积，集聚了全市九分之一的企业和六分之一的外资企业，实现了全市三分之一的进出口总额。
“下一步，大连自贸片区将以服务国家战略、构筑重要载体为己任，紧紧围绕“形成面向东北亚开放合作的战略高地”的战略定位，充分发挥区位优势、开放优势、口岸优势、产业优势和政策功能优势，坚持制度创新为核心，助力东北老工业基地振兴和辽宁“一带五基地”建设，全面打造新时代改革开放新高地。”王久飞表示。
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