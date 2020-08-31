【行走自贸区】辽宁自贸试验区营口片区：优化营商环境 探索高质量发展“新路径”

人民网北京8月31日电 （记者车柯蒙）8月28日，“行走自贸区”辽宁自贸试验区云座谈在线上举行。辽宁省商务厅自贸区综合指导处副处长张永卓、辽宁自贸试验区沈阳片区管委会副主任喻伯阳、辽宁自贸试验区大连片区管委会副主任王久飞、辽宁自贸试验区营口片区管委会常务副主任朱恒南出席“云座谈”。

会上，朱恒南介绍，截至目前，《辽宁自贸区总体方案》涉及营口片区改革试验任务全部完成，累计推出402项创新政策，3项全国推广，33项全省复制推广，109项全市复制推广。

强基固本，下好体制创新“先手棋”

朱恒南表示，辽宁自贸试验区营口片区坚持以体制机制的持续优化，引领建设发展。

创新管理机制，坚持自贸区、综保区、高新区“三块牌子、一套人马”，以一体化管理机制发挥“三区叠加”综合效应。

统一区域权责，对片区内涉及2个行政区、2个园区的企业与资产整合划拨，由片区管委会统筹管理，并设立独立财政体制，确保权责一次到位。

完善人事制度，创新实施“员额总控、全员聘用、以绩定酬、末位淘汰”的人事薪酬制度，以更有活力、更具效率的充分竞争机制，调动每一个人的主观能动性。

鼎故革新，创优建设发展“好环境”

据朱恒南介绍，营口片区围绕“最高效服务、最开放市场”，持续深化“放管服”改革，着力打造东北最优营商环境。

紧盯“放”。省级、市级部门共下放营口片区省级市级经济管理权限330项。营口片区管委会大胆实践，设立行政审批局，建设审批服务大厅，集中办理工商、食药、卫计、交通、住建、文化等24个部门的行政审批事项，实现行政审批服务规范化、标准化、数字化，做到“一表申请，一口受理，一章审批，一口发照，一网通办”。着力推进“证照分离”改革全覆盖，创新实施一照“双码”60证合一；企业开办全流程0.5个工作日内办结；国有工业用地挂牌出让从提出规划条件、挂牌出让、供地到完成不动产首次登记，全程用时由创新前平均110天左右缩短至创新后45天左右，大大缩短了土地出让流程时间。2018年10月，辽宁省建设项目审批“一个窗口”典型经验拉练会在营口片区召开。

注重“管”。在全国首创“16+X”集成化综合监管模式，推出“三随机三公开”、多领域“包容免罚”清单等制度，严宽相宜的监督管理体系逐步形成。2018年4月，《人民日报》头版以《营口监管执法实现“多帽合一”》为题，报道了营口片区的创新做法。2019年，营口片区市场监管局被国家人社部和市场监管总局评为先进集体。

精准“服”。对标国内外先进标准，出台《营商环境行动方案》，对照世界银行营商环境评估体系，创新推出61项改革举措；建立了精准聚焦的服务保障体系。《营口自贸区支持企业融资征信管理办法》；推出全省首个综合性金融服务平台，“营口金小二综合金融服务平台”。 尤其是打破思维桎梏，妥善解决了104户企业20多年无法办理不动产登记的历史遗留问题。

深度开放，构建内外一体“大格局”

“发挥自贸试验区开放平台作用，打造营口全方位对外开放的新引擎。”朱恒南表示。

以平台支撑开放。综合保税区一年建设期内实现申报、获批、建设、验收，为“全国首例”。封关运行以来，已注册企业152户，运营43户。跨境电商1210保税备货模式已经启动。总投资1.2亿元渤海君诚装配式木结构项目、总投资5000万元龙泽糖业有限公司糖制品加工及保税仓储项目、秸盟科技新材料项目、珂思美化妆品保税分装项目、侒棋乐器保税维修项目等已开工建设。投资9.6亿元建设中央商务区，建筑面积21.6万平方米，满足了金融创新、国际商品展示展销、行政审批与企业服务等四大功能。目前，登记的入驻面积为143771.14平，入驻率为80.16%。投资2000万元建设国际快件监管中心，目前已经完成大连海关的正式验收，场所监管代码已经下发，正在向海关总署申请“运营人备案登记”，力争在9月底前正式投入运行。

以创新促进开放。推出24项贸易便利化创新举措，其中，《国际固体散装货物规则》绿泥石运输标准，获得国务院自贸试验区部际联席会议简报推广，在国际标准中发出中国声音的新途径；船舶安全检查智能选船机制，实现通关“零待时”，被国务院纳入第五批全国复制推广改革经验。

以合作扩大开放。对内，坚持产城交融发展，推动片区与园区、港口合作联动，鲅鱼圈至自贸区疏港铁路即将开工，推动自贸区与县区、园区协同发展，制定飞地政策和统一注册，异地经营，属地监管，属地纳税的协同发展机制。对外，围绕沿海经济带建设，主动与大连协同发展，尤其在大连海关支持下，深化“双关合作”，参与“组合港”建设。同时，积极融入“一带一路”建设，营口获批东北地区唯一一家港口型国家物流枢纽城市，别雷拉斯特物流中心海关正式设立，以片区、港口为核心的国际海铁联运大通道重要枢纽逐步形成，开放型经济加速发展。与挂牌前相比，2019年片区进出口额、外商投资额分别增长了4.1倍和10.8倍。

聚力振兴，探索高质量发展“新路径”

朱恒南表示，营口片区坚持以“四新经济”为引领，围绕要素市场化配置，聚焦经济发展质量变革、效率变革、动力变革，积极出台了专项政策，兑现政策资金4.3亿元。

据介绍，今年七月，营口市政府出台《关于中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区进一步深化改革开放的实施意见》（营口片区2.0版）。下一步，营口片区党工委、管委会将大力推进营口片区2.0版建设：

着力打造“营商环境建设样板区”。全面落实世行评价标准，以市场需求为导向，深化“放管服”改革，落实“证照分离”全覆盖，创新完善事中事后监管新模式，建立服务效率最高、综合成本最低、企业获得感最强的国际化营商环境。

着力打造“经济结构调整与企业转型升级示范区”。建立健全产业转型升级的政策体系、科技体系、组织体系、金融体系，大力发展“四新经济”，重点培育智能安全装备（应急）、节能环保材料等产业，在混合所有制探索和主导产业集聚上大做文章。

着力打造“对外开放引领区”。深化“区港联动”，强化与日、韩、俄对接合作，积极建设中欧班列回程终点集散地、日韩产品加工贸易区和跨境生鲜国际供应链中心。

(责编：车柯蒙、孙阳)