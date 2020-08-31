借助大学生乡村振兴创意大赛守住乡愁延展经济

乡土，让人留恋;乡愁让人感怀。“守住乡土，记住乡愁”是当下乡村振兴的重点、热点和难点。因为，要做到既有家乡人的记忆、又有外来人的憧憬是一件非常不容易的事情。近年来，永康市坚持“创意和科技”赋能乡村振兴，初步解决了美丽乡村、有机生态、人才回流、产业兴旺和持续赢利等乡村振兴中遇到的许多问题。2020年永康市又瞄准了浙江省大学生乡村振兴创意大赛，主动参与其中，用创意为厚重的乡土营造出浓郁的乡愁场景，用科技为经济延展增加活力和魅力。

日前，在永康市唐先镇启动的“第三届浙江省大学生乡村振兴创意大赛”秉承“乡村出题、高校答题、真题真做”的原则推出了农民大直播培训、乡村文化礼堂成人礼等10多项赛事和培训活动。有86所省内外高校、30个乡镇和68个行政村积极参与，参赛项目超过2000个。从供给侧的思维看，集聚了美丽乡村资源、政策资金和高校师生资源。

永康市以唐先镇等镇街为试点，统盘谋划、因村制宜打造“农产品品牌”、“美丽乡村”、“乡愁场景”，目前已形成“两头乌”等一批知名农业品牌，持有五指岩生姜等4个国家农产品地理标志，创建了1个全国宜居示范村庄、4个省级美丽乡村示范镇、18个省级特色精品村、16个省级美丽宜居示范村、41个省级历史文化村落保护利用村，打造打破村域界限，打造片区化、组团式美丽“绿洲”示范区块，完成了美丽乡村由点到面的过渡，让乡村魅力经济的因子得到立体、多元延展，受到省、金华市主要领导的肯定，为金华乃至全省乡村振兴提供了“永康模式”“永康经验”，大赛将鼓励参赛团队将“永康经验”融入到自己执行的项目之中。

据唐先镇党委书记陈新智表示，在农产品品牌、乡村美丽和产业兴旺方面有了一定的基础，但是目前遇到了人才、科技、创意、销售方面瓶径，迫切需要龙头企业、大学生、乡贤“上山下乡”、扎根乡村用心打造“魅力经济”，持续为乡村振兴输送营养，全面提升乡村的吸附能力。坚决保护好青山绿水大环境，守住这捧乡土，让永康人记得住这里的乡愁，让大学毕业生愿意来这里扎根，让投资商愿意来这里共建共创，让唐先镇在“永康特色”和“永康经验”中率先垂范，持续发光、发热。(田恪宗)

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