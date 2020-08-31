发力高端 “旗智春城”智能网联示范区启动

8日29日，“旗智春城”智能网联示范区启动仪式在长举行。该示范区项目将为长春乃至全国汽车产业发展营造优良产业环境，是积极推动我国汽车产业向高端发展的创新实践。

智能网联示范区的启动表明了中国一汽、红旗品牌在新时代下，正充分发挥其在智能网联领域的技术优势，助力经济产业发展，加强政企合作和产业协同，一起努力营造“智能出行生态圈”的发展环境。

顺应汽车“新四化”、新基建浪潮 推动智能网联产业发展

当前，以“智能化、网联化、电动化、共享化” 为代表的汽车“新四化”，已成为汽车行业发展的大趋势，智能网联化更是其中的重点和基础。同时，5G、物联网、大数据、人工智能等新基建的推广及快速融合发展，将为自动驾驶和整个智能驾驶行业在中国的发展创造前所未有的窗口期。

在科技、行业变革和新基建的多重赋能下，聚焦于智能网联领域的示范区加快了建设步伐。事实上，示范区的建设、运行是智能网联技术研发创新和商业模式探索的迫切需求，也是智能网联汽车实现产业化和商业化的必经之路。基于对未来发展趋势的深刻洞察和理解，自2019年以来，红旗智能产品在全国多个城市开展了示范应用，有了良好的业务基础，形成了较全面的业务解决方案。同时，依托示范区这类平台，中国一汽、红旗品牌聚集技术、人才、合作伙伴等优质产业资源，不仅促进了区域经济发展，也树立起自身在我国智能网联汽车领域的引领地位。

此次“旗智春城”智能网联示范区作为中国一汽、红旗品牌“体验化、电动化、智能网联化、生态化和共享化”五化发展战略的重要组成部分，将有力推动相关技术成熟与产业转型升级，为地方政府进行相关决策提供重要依据，为出行数据积累、应用场景落地、商业模式探索提供基础平台，持续推进构建智能社会，优化智能交通系统和智慧城市体系，满足未来智能社会人们日益增长的美好生活需求。

开创政企合作、多方共建的新境界

“旗智春城”智能网联示范区项目也是中国一汽与长春市政府、行业伙伴和其他社会力量的一次创新合作。

首先，该示范区将推动长春国际汽车城的建设。作为新中国汽车工业的摇篮，长春市政府始终大力支持中国一汽高质量发展，将汽车产业视为新时代推动自身全面振兴发展的强大动能，并把建设“长春国际汽车城”定为未来发展的核心目标。而中国一汽、红旗品牌作为长春市最重要的车企和品牌，也为长春市的经济发展作出巨大贡献。此次双方继续深化战略合作，以“旗智春城”智能网联示范区为支点，共同努力打造一个有历史承载、宜产宜居、面向未来、彰显汽车文化的国际汽车名城。

此外，该示范区项目是中国一汽首个以智慧城市出行应用为场景，跨行业共建、跨业务协同并全面实施的首次探索。近年来，中国一汽、红旗品牌联合国际、国内外知名企业、高校、科研机构等，建立了多个协同创新实验室，在L4级自动驾驶、用户大数据、车载计算平台、车联网等智能网联关键领域开展创新合作，构建了优质的产业生态圈，努力实现共商共创共建共赢，这些都为此次示范区项目的启动奠定了坚实基础。在各方共同努力下，红旗品牌在智能驾驶、智能座舱、信息运营等技术创新方面的产品已如期投放，比如红旗E-HS3、红旗HS5、红旗HS7、红旗H9等车型。可以说，由中国一汽、红旗品牌引领，并在多方共建之下，智能产品应用层面以及示范运营、生态融合、智慧城市建设等多项尝试正在逐步变为现实。

以创新技术实力领潮智慧出行未来

“旗智春城”智能网联示范区的建设再次体现了中国一汽、红旗品牌在智能网联方面先进的技术水平和深厚的积累。在本次示范区启动仪式上，红旗L4级智能车、红旗智能小巴、红旗E-HS9代表了红旗品牌走在智能驾驶领域的前列。目前，中国一汽、红旗品牌正着力搭建L3级、L4级、L5级平台，依托智能汽车规划决策技术平台，协调控制技术平台、算法算力、传感融合、高精定位等技术平台，加快形成智慧系统、线控底盘、万物链接等核心能力。

与此同时，中国一汽、红旗品牌在追求如何更高效地进行产品、技术迭代、更新的探索之路上，打造出了全新技术平台：FME和FEEA2.0。作为凝聚了红旗品牌全新智慧造车理念的电动化智能网联汽车平台和智能化电子电气技术平台，是红旗品牌未来重要的乘用车核心平台，将更专注于产品的持续向上升级，并全面推进智能驾驶、智能网联的深度赋能。

目前，中国一汽、红旗品牌正努力实现从单纯的智能汽车到智慧汽车的进步。这就需要相关配套设施和系统完备的智慧城市，来为智慧汽车提供充分的发挥空间。为此，“旗智春城”智能网联示范区建设项目将从智慧道路、智云平台和智慧应用等方面，为未来智慧城市建设所需技术进行测试，从而奠定基础。

未来，中国一汽、红旗品牌将以智能网联示范区建设项目为重要依托，为智能驾驶技术迭代升级、车路协同技术发展提供探索路径，并进一步加快智能网联汽车的产业化发展步伐，打造创新生态圈，着力增强自主创新能力，抢占汽车产业发展制高点，为推动中国汽车产业发展做出更大贡献。

(责编：车柯蒙、孙阳)