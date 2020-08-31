大家保险全程护航 “2020越山向海人车接力中国赛”在张家口举行

8月28日～29日，“2020越山向海人车接力中国赛”在冬奥城市张家口举行。作为赛事官方合作伙伴，首次赞助大型体育赛事的大家保险集团，用7亿元的保险保障、44人组成的志愿者团队以及贴心服务，有力保障了选手们的安全，最美之旅的草原天路亮起大家红。

比赛期间，大家保险为全部2370名选手提供包括团体责任险和人身意外险在内的保险保障，总计保额超7亿元，保障内容涵盖选手途经草原天路、横跨张家口市崇礼区、尚义县、张北县等区域时的各种意外风险。

除保险保障，大家保险还为选手们提供多项贴心服务。在起跑检录处，志愿者顶着夜间11℃低温坚守10多个小时，向全体选手发放大家保险定制速干浴袍，帮助参赛者及时擦干汗水，避免因吹冷风导致着凉。在赛段最艰难的塔娜谷停车场，大家保险搭建起综合补给站，开辟合影区、补给区、休息区、拉伸区，几十名志愿者有序为选手提供熟食、水果、能量棒等食品，并请专业技师为选手放松肌肉。在终点区，大家保险为选手们准备了精美赛事纪念册，并实时上传比赛过程中的精彩照片，为参赛者保存了美好回忆。

为让更多对比赛感兴趣的跑友和观众感受现场氛围，大家保险通过集团官方抖音账号在塔娜谷停车场进行了赛事直播，用镜头带网友看天路风景和进入大家保险补给站的选手状况。

越山向海人车接力中国赛起源于1982年美国的Hood to Coast赛事，2017年引入中国以来，凭借绝美的赛道风光、特有的5人1车团队接力赛制以及跨越白昼黑夜未知的体验，已经发展成为中国跑圈极具口碑的特色赛事，不断吸引着中国乃至全球的跑步爱好者。2020越山向海人车接力中国赛在张家口举办，选手分起源组和挑战组，赛程分别为234.3公里和147公里，选手的体力和毅力面临巨大考验，各类伴生风险不容忽视。

大家保险集团秉持回归保险保障的初心参与本场赛事赞助，用专业、贴心的服务守护了选手们的安全。未来，大家保险将探索更加综合、专业的赛事风险解决方案，并致力于推动全民运动，为大家的美好生活保驾护航。（牛广文）

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