银联发布数字银行卡“银联无界卡”

8月31日，中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布数字银行卡“银联无界卡”，实现全流程数字化申卡、快速领卡，为持卡人提供新一代支付体验。中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文，中国银联党委书记、董事长邵伏军，常务副总裁蔡剑波，执行副总裁胡浩中以及多家商业银行相关负责人出席发布仪式。

银联无界卡是应数字支付时代用户需求，正式发布的数字银行卡，推出借记卡和信用卡两类卡种。依托云闪付APP等平台，银联无界卡为持卡人提供全面、便捷的数字金融服务，具有四大突出特点：一是为传统银行卡赋予了数字形态，通过数字化服务，满足用户消费、存取现、转账、手机闪付、条码支付等多元化支付需求。二是发卡用卡高效便捷，境内外用户可以通过云闪付APP、商业银行APP或手机钱包等多种渠道快速申卡、绑卡和用卡，优化用户用卡体验，同时实现卡码合一，可手机一键调取无界闪付卡和无界卡二维码，任选手机闪付或二维码支付。三是确保支付安全，通过支付标记化、通道加密、实时风控等全方位的技术手段，对卡号、有效期等信息进行全程防护，保障用户的资金与信息安全。四是助力跨行业合作和场景的互联互通，借助Token2.0数字支付体系，用户可以自主选择将数字银行卡推送到电商、公交、手机钱包等支付场景，并配套丰富的专属卡权益，构建互联互通的数字支付生态。

中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文在致辞中表示，支付作为金融业务的综合入口和基础支撑，是数字时代开拓创新、转型升级的先锋产业。中国银联联合银行业共同推出银联无界卡，实现了发卡模式、管理模式、安全应用全流程的数字化，是银行卡产业迈向数字化新阶段的重要一步。希望能创造银行卡产业合作新模式，成为银行卡产业改革创新、为产业各方发展赋能的一次有益探索，也能更好地满足消费者的支付需要，为公众增便利，为市场降成本，为产业添活力。

中国银联常务副总裁蔡剑波在致辞中表示，顺应社会经济迈向数字时代的趋势，中国银联响应中国人民银行的政策和指导意见，秉持“支付为民”理念，联合商业银行等产业各方，全力推动移动支付便民工程建设，主动创新推出条码支付、手机闪付、刷脸付等产品，为公众提供了安全优质的支付服务。此次，中国银联结合市场需求，在产业各方支持下研发了数字银行卡产品，是推动支付服务数字化升级的一次新尝试，也有助于推动以云闪付APP为核心、符合银行业统一标准的各类移动支付产品的协同发展，及其在重要便民场景的广泛应用。

对于用户来说，银联无界卡在安全创新的同时，将带来全新的便捷支付体验，申卡、用卡、交易管理通过云闪付APP等一站优享。申卡时，用户可在云闪付APP、商业银行APP或手机厂商钱包等多个平台线上操作，只需几步便可快速申请成功。申请成功后，理财、消费、支付等金融功能全支持，并可一键绑卡至京东、度小满等商户APP，满足各类场景消费需求。用户在云闪付APP中更可实时查看和管理银联无界卡交易情况。

即日起，持卡人通过云闪付APP银联无界卡专区及商业银行APP可陆续申请用卡，通过云闪付APP申请还可立享50元商超数字礼券，在全国各地沃尔玛、家乐福、全家等商超便利店购物时抵扣现金。

此外，银联无界卡还为用户提供覆盖全球的丰富专属卡权益。持卡人通过云闪付APP手机充值、卡还款，每月均可享受立减优惠；每季度交易超过六笔，更有京东PLUS会员、腾讯视频VIP会员、知乎盐选会员、Keep会员等热门会员权益季卡兑换。同时，持卡人可享受到覆盖境内外商圈的银联消费礼遇，包括Trip.com酒店满减优惠、港澳地区星巴克免费升杯、艺仓美术馆门票优惠、跨境支付返现、“优计划”优惠等多重权益。（牛广文）

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